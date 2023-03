Di Lorenzo parla da capitano anche con l’Italia: che messaggio ai napoletani

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato prima del match dell’Italia con un pensiero però anche nei confronti degli azzurri.

L’Italia torna dopo 10 anni a Napoli. Il Maradona si prepara ad accogliere la Nazionale di Roberto Mancini. Era infatti dal 2013, quando lo stadio si chiamava ancora San Paolo ed arrivò a giocare l’Armenia, che gli Azzurri non giocavano un match nella città partenopea. Avversario d’eccezione l’Inghilterra, in quella che è a tutti gli effetti una riedizione dell’ultima finale degli Europei.

In palio, nemmeno a farlo apposta, la qualificazione alla prossima edizione del massimo torneo continentale per nazionali, in programma il prossimo anno in Germania. Italia e Inghilterra sono infatti inserite nello stesso girone di qualificazione ed entrambe vogliono partire con il piede giusto. Grande attesa e grandissima voglia di fare bene, come testimoniano le parole del ‘padrone di casa’ Giovanni Di Lorenzo.

Il terzino destro del Napoli ha parlato nella conferenza stampa prepartita, non dimenticando però anche di lanciare un messaggio al Napoli e ai napoletani. “Se parliamo del Napoli oltre al gioco che esprimiamo ci divertiamo in campo.” ha dichiarato il capitano del Napoli. “Era così anche con all’Europeo con l’Italia. Qualche risultato però ci ha portato a perdere questa spensieratezza. La nostra speranza è di ritrovare questo: giocare insieme e con entusiasmo. Voglio portare un po’ del Napoli in questa Nazionale.”

Di Lorenzo rivela: “Un Kvaratskhelia italiano? Il punto è questo”

La domanda poi si sposta su Kvaratskhelia. Alla domanda se in Italia c’è la possibilità che a breve esca fuori un giocatore italiano con la classe dell’attaccante del Napoli, Di Lorenzo risponde: “Ci sono giocatori forti che stanno venendo fuori. Purtroppo se vediamo il campionato italiano ci sono pochi giocatori italiani, questo è vero. Devo però dire che ci sono giocatori di grande qualità. Tutto sta nel farli crescere e fargli fare il percorso migliore possibile. Non penso sia una questione di sacrifici o voglia di fare sacrifici, ma di opportunità. Io ho avuto un percorso difficile, ma devo dire che ho avuto l’opportunità di venire fuori.”

Infine una parola sulla fascia di capitano. Una fascia indossata a Napoli, ma per l’Italia c’è una gerarchia da rispettare. “Ci son giocatori che sono qui da tanto tempo.” ha chiarito Di Lorenzo. “Ci sono gerarchie precise ed è giusto che sia così. Non ci metto il pensiero.”