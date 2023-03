🔴 Kvaratskhelia spiazzato, tegola pesante in Nazionale: è ufficiale

Tegola pesante, Kvaratskhelia resta di sasso. Il comunicato ufficiale spiazza il calciatore del Napoli e tutti i tifosi.

La sosta nazionali sospende momentaneamente lo straordinario percorso del Napoli.

Poco meno di due settimane di pausa che aiuteranno i tifosi napoletani a tirare il fiato prima dell’ultima tranche di stagione.

Al ritorno in campo gli azzurri dovranno affrontare impegni di non poco conto. In meno di venti giorni la triplice sfida col Milan, in campionato e in Champions League, sarà fondamentale per la stagione del Napoli.

Sono ben 16 i calciatori del Napoli convocati per le sfide delle nazionali.

Uno di questi è Kvaratskhelia, che vestirà la maglia della Georgia nelle due partite contro la Mongolia e contro la Norvegia.

La sfida con la Norvegia, valida per le qualificazioni ad Euro2024, è attesissima nell’ottica dello scontro da due bomber europei: Kvaratskhelia e Haaland.

Il norvegese è già a 42 reti stagionali in 37 partite. La sfida con il georgiano del Napoli è un uno scontro tra due giocatori attualmente nell’olimpo del calcio europeo. Due fuoriclasse che stanno trascinando le rispettive squadre sia in campionato che in Champions League.

Haaland, brutte notizie: salta la sfida con Kvaratskhelia

Il 28 marzo andrà in scema Georgia-Norvegia, ma c’è una brutta notizia per la nazionale dei Leoni.

Proprio l’attaccante di Guardiola ha lasciato il ritiro della Norvegia e non prenderà parte alla sfida con la Georgia.

All’Adjarabet Arena, stadio di casa proprio di Kvaratskhelia, non ci sarà il bomber del Manchester City a causa di un piccolo risentimento all’inguine.

Lasciato il ritiro, tornerà a casa per svolgere ulteriori esami strumentali con i medici del club inglese Massima allerta per l’attaccante norvegese. Averlo al top della forma per il resto della stagione sarà fondamentale per De Bruyne e compagni.

“E’ dispiaciuto di non poter aiutare la squadra, ma abbiamo ancora fiducia nel gruppo e non  molleremo”, ha dichiarato Solbakken, il ct della Norvegia. Haaland aveva già saltato 4 partite prima dei Mondiali che costarono alla Norvegia la qualificazione.

Sfida saltata, quindi, tra lui e l’idolo georgiano dei napoletani. Chissà che lo scontro tra i due titani del calcio europeo non si possa ripresentare, magari proprio in finale di Champions League.