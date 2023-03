😮 Milan-Napoli, è già Champions: la sentenza spiazza i napoletani

Il Napoli vince con il Torino, ma la testa è già alla Champions League. Ecco la sentenza sul quarto di finale contro il Milan

Il Napoli supera il Torino per 4-0 grazie alla doppietta di Osimhen, al rigore trasformato da Kvaratskhelia e alla rete di Ndombele. Oltre al campionato gli azzurri guardano anche alla Champions League dove, dopo la vittoria sull’Eintracht Francoforte, è stata raggiunta una storica qualificazione ai quarti di finale.

Mai nella storia, nemmeno nell’epoca di Maradona, gli azzurri erano stati in grado di superare gli ottavi della massima competizione continentale. Il sorteggio ha regalato agli uomini di Spalletti il derby italiano contro il Milan e, in caso di vittoria, una semifinale tra la vincente del match tra Inter e Benfica.

Il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di Canale 21, ha commentato il sorteggio e le prospettive degli azzurri nella coppa dalla grandi orecchie. Per Chiariello il sorteggio non è andato male, ma occhio a sottovalutare una squadra come il Milan che, oltre al blasone, ha anche dimostrato in campionato di saper come tenere testa al Napoli: “Non dobbiamo dimenticare che durante lo scontro diretto in campionato il Milan non ha demeritato. Non c’è un divario di venti punti tra gli azzurri e i rossoneri, quindi tutto può ancora succedere. Alla fine, sarà la prestazione sul campo a fare la differenza.”

Champions League, Chiariello parla delle prospettive del Napoli

Il giornalista fa anche una panoramica sulle altre contendenti rimaste in Champions League: “Quest’anno il Chelsea ha speso una somma considerevole sul mercato, ben seicento milioni di euro. Una cifra superiore alla spesa fatta in Italia, Spagna e Francia. L’obiettivo è molto chiaro: vincere la Champions. Non sono gli unici ad avere questo obiettivo. Il Real Madrid e il Bayern Monaco hanno dalla loro una storia di successi, mentre lo sceicco del Manchester City vuole vincere tutto, ma ancora non ha avuto vinto la Champions.”

Sulle possibilità del Napoli: “l Napoli sta dando filo da torcere e nei pronostici parte davanti a Inter e Milan, soprattutto grazie a quanto fatto vedere in Serie A. Il blasone non azzera certo il divario visto in Serie A. Alla fine tutto sarà dimostrato sul campo. Non possiamo negare che il Napoli sia ora più forte, ma nelle partite a eliminazione diretta tutto può accadere. Non siamo ancora ad Istanbul e dobbiamo rimanere concentrati.”