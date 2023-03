Il Napoli sconvolge anche Geolier: la decisione spiazza i fans

Le grandi partite del Napoli sconvolgono anche Emanuele Palumbo, in arte Geolier, il rapper più forte del momento

Il Napoli sta disputando una splendida stagione, sia in campionato, sia in Champions League. Il cammino in Serie A porterà probabilmente la vittoria dello scudetto, anche se mancano ancora diverse giornate all’aritmetica. Servono ancora alcune vittorie e forse si concretizzerà il tutto a fine aprile o inizio maggio. Le partite e i risultati dei partenopei hanno sconvolto anche un po’ le prossime date di Emanuele Palumbo, che tutti conoscono come Geolier.

Geolier è attualmente il rapper italiano più forte del momento. Il suo rap in napoletano sta facendo appassionare anche chi non è patito di rap. Il suo concerto al Palapartenope era in programma il prossimo 18 aprile, una data che coincide con il ritorno dei quarti di Champions League, il match tra Napoli e Milan. E Geolier ha deciso di prendere una decisione forte per dare la possibilità ai suoi fans di guardare la partita.

Geolier rinvia la data del Palapartenope per il Napoli

Con un annuncio sul proprio profilo Instagram, Geolier ha annunciato di aver rinviato la data del concerto al Palapartenope dal 18 aprile al 22 aprile: “A causa di un evento storico, la data è stata spostata. Da buon napoletano per buoni napoletani”. Un bel regalo ai suoi fans, che avevano chiaramente già acquistato il biglietto per il concerto per ascoltare dal vivo il nuovo album ‘Il coraggio dei bambini’. Ma è chiaro che si tratta di un bel regalo, considerando l’importanza della partita tra Napoli e Milan, che decreterà se la squadra di Luciano Spalletti sarà o meno semifinalista della Champions League.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RICH GUAPP’ (@geolier)

Tanti fans, infatti, hanno sostenuto la decisione di Geolier di posticipare l’evento. Alcuni, hanno chiesto anche di posticipare la data di Milano. Anche Luchè ha commentato con un simpatico: “Hai fatto bene”. Scritto in napoletano. Insomma, il Napoli avrà il sostegno anche del rapper e dei suoi supporters per cerca un’impresa incredibile: superare il Milan e andare in semifinale di Champions.