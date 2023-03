Mercato Napoli, ADL pronto al regalo Scudetto: tifosi in delirio

Mercato Napoli, tante sono le cessioni illustri previste in estate dal club campano, ma De Laurentiis pensa anche a un grandissimo regalo.

Quale sarà il futuro del Napoli? Il terreno è aperto in Champions League, mentre invece in Serie A già si pensa a come festeggiare lo scudetto, ma poi? La formazione azzurra dovrà necessariamente subire dei rimaneggiamenti in estate, e da tempo si parla di alcune possibili partenze. Giuntoli è già al lavoro su chi sostituirà i partenti, ma De Laurentiis starebbe pensando a una clamorosa operazione.

Sono tre i nomi che più di tutti sembrano destinati a lasciare Castel Volturno tra pochi mesi. Kvaratskhelia, ovviamente, non è tra questi: il georgiano, ancora molto giovane, sarà anzi la stella attorno a cui costruire la squadra dei prossimi anni. Non dovrebbe essere così, invece, per Zielinski e Lozano. I due giocatori vanno a scadenza nel 2024, e anche a causa del tetto d’ingaggio non sembrano intenzionati a rinnovare.

La soluzione pensata dal Napoli sarebbe dunque di cederli già questa estate, per non rischiare di perderli a zero tra un anno. Poi, com’è chiaro, c’è anche Victor Osimhen, bomber fondamentale nel Napoli di questa stagione, ma ormai sul taccuino delle big d’Europa. Si pensa che per lui arriveranno a breve offerte da oltre 100 milioni, e Giuntoli sta già studiando il suo sostituto. Ma De Laurentiis sembra avere altri piani.

Napoli, Osimhen può rimanere: il piano di De Laurentiis

Questa mattina è ‘La Repubblica’ a rivelare che il patron partenopeo starebbe studiando un piano per convincere il nigeriano a restare al Napoli. Tutto pare ruotare attorno alla questione stipendio: Osimhen guadagna oggi 4,5 milioni l’anno, ovvero il massimo previsto nel club campano. Chiaramente vuole di più, e si pensa che varie società straniere sarebbero pronte a stanziare almeno 10 milioni l’anno per il suo ingaggio.

Secondo il quotidiano, De Laurentiis starebbe allora pensando di fare una grossa deroga al tetto salariale per alzare lo stipendio del suo attaccante fino a questa cifra. Un sacrificio economico compensato in parte dagli introiti di questa stagione, tra scudetto e Champions League. Il piano prevede però di trattenere Osimhen al Napoli per un’altra stagione soltanto.