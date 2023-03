Napoli, addio inevitabile? C’è già l’erede di Osimhen

Il Napoli rischia di perdere Osimhen a fine stagione, e così il club campano sta già valutando il suo sostituto: ecco la lista di Giuntoli.

Osimhen è tra i grandi protagonisti della stagione del Napoli, ma un suo addio in estate sembra purtroppo molto probabile. Le prestazioni del nigeriano, sia in campionato che in Champions League, sono di altissimo livello, e tante big europee sono sulle tracce. Trattenerlo non sarà semplice, per cui il club di De Laurentiis deve cautelarsi pensando a qualche possibile alternativa.

Osimhen è un attaccante per certi versi unico, sia per le sue capacità che per il fatto di essere ancora giovane. Una punta completa che brilla per tecnica e velocità, per tiro ma anche per il colpo di testa. E d’altronde si tratta di un giocatore che il Napoli non ha pagato poco, acquistandolo per 75 milioni di euro dal Lille nel 2020. Una cifra oggi impensabile per il club campano.

Ma di sicuro l’incasso che De Laurentiis si aspetta di fare sarà molto alto, superiore ai 100 milioni di euro. In questo modo, il Napoli potrà mettere ancora più al sicuro i propri conti e reinvestire una discreta somma nell’acquisto di un sostituto all’altezza. Il profilo è sempre quello di un attaccante ancora giovane ma ormai già formato, che unisca rapida e potenza atletica alla tecnica. E Giuntoli ha addirittura tre nomi nel mirino.

Napoli, 3 alternative se parte Osimhen: i nomi

Una shortlist diffusa questa mattina dal ‘Corriere dello Sport’, che valuta le opzioni per il futuro in attacco del Napoli. Il primo nome sul taccuino di Giuntoli è Rasmus Hojlund, il 2003 dell’Atalanta, già autore di 8 gol in questa stagione. Per caratteristiche e costo, nonché per conoscenza della Serie A, il danese sarebbe il giocatore ideale per sostituire Osimhen, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche Arsenal, Newcastle e Real Madrid.

Più facile arrivare allora a Beto dell’Udinese, punta classe 1998, con 9 gol all’attivo in questo campionato (e 11 nel precedente). Il portoghese costerebbe meno, è meno ricercato, ma è affidabile e conosce la Serie A. Altrimenti, la suggestione maggiore è Jonathan David, canadese classe 2000, che è già stato l’erede di Osimhen al Lille e ha già realizzato 21 gol in questa stagione.