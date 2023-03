Napoli, messaggio da brividi di Sabatini: “L’ho detto a Spalletti”

Arriva il messaggio da brividi di Walter Sabatini che soddisfa i tifosi del Napoli: lo ha detto anche a mister Luciano Spalletti

Il Napoli si trova al primo posto in classifica con settantuno punti, con la Lazio che è al secondo posto a -19. Tuttavia, la Juventus potrebbe balzare in avanti, se il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI dovesse andare a buon fine. La prossima sfida sarà contro il Milan, il prossimo 2 aprile dopo la sosta. Un antipasto per quella che sarà la doppia sfida di Champions League: dalla stessa parte del tabellone è capitata anche l’Inter, che dovrà vedersela con il Benfica.

L’obiettivo principale in questo momento della stagione del Napoli è vincere lo scudetto. E poi c’è il sogno Champions, per quella che potrebbe essere una splendida doppietta, che significherebbe qualcosa di storico. Proprio della possibilità di arrivare in finale, ha parlato Walter Sabatini, direttore sportivo, che ha detto anche qualcosa a Luciano Spalletti. Una rivelazione che fa molto piacere ai tifosi napoletani.

Sabatini parla del Napoli e di Spalletti

Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Secondo me il Napoli sarà una finalista di Champions League, l’ho detto a Spalletti, ha la squadra più europea di tutte le altre. Il fatto che debba buttare fuori il Milan mi scoccia”. Poi prosegue: “Ci sono anche delle responsabilità delle pretendenti quando c’è un distacco così abissale. Le altre squadre non hanno nemmeno iniziato, il distacco sarebbe stato uguale, ma non così ampio. Il lavoro di Giuntoli è straordinario e Spalletti ha trovato giocatori veri su cui lavorare”.

Un messaggio da brividi, soprattutto per la fiducia che dà Sabatini nei confronti del Napoli. Andare in finale di Champions League, sarebbe probabilmente il più grande risultato della storia europea dei partenopei. Vincere, tuttavia, è un altro discorso. Vorrebbe dire avere la meglio su una big europea che sarebbe assolutamente favorita in finale. Non resta che attendere le prossime partite per capire se si avvererà la previsione del dirigente.