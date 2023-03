“I nostri tifosi…”: Southgate come Mancini, la risposta che spiazza gli inglesi

Arrivano le parole del ct dell’Inghilterra Gareth Southgate dopo quelle di Roberto Mancini sulla città di Napoli e i tifosi inglesi

Domani alle 20:45 allo stadio Maradona si disputerà una partita storica tra Italia e Inghilterra. Sarà la prima giornata del girone di qualificazione di Euro 2024. Un match che dirà tanto su come andrà il girone per entrambe le nazionali. Mancini vuole il bis dopo aver vinto a Wembley nel luglio 2021, tra l’altro proprio contro la squadra dei Tre Leoni. Le cose sono andate meglio agli azzurri anche in Nations League e tra l’altro in gol è andato anche Giacomo Raspadori, padrone di casa, che purtroppo non sarà della partita.

Dei problemi di ordine pubblico tra tifosi napoletani e tifosi inglesi ha già parla Roberto Mancini. Il ct dell’Italia ha chiarito le cose riguardo i fastidi che potrebbero dare gli ‘ospiti’ alla città, dopo ciò che hanno fatto i supporters dell’Eintracht Francoforte. Oltre a Mancini, di questo ha parlato anche Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, che ha risposto a una domanda molto simile fatta da un giornalista inglese.

Italia-Inghilterra, Southgate risponde a un giornalista inglese

Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa il giorno prima del match con l’Italia rispondendo a una domanda sulla città di Napoli e la relativa sicurezza. Queste le sue dichiarazioni: “Giocare altrove? Sono felice di giocare a Napoli, perché è una città che vive di calcio. Chiedo ai nostri tifosi di rispettare il luogo in cui siamo, come ho sempre fatto”. Insomma, anche Southgate chiude ogni possibile polemica su Napoli e su quanto non sarebbe sicura in virtù di eventuali possibili scontri in città.

Sono attesi a Napoli circa 2.500 tifosi inglesi che impiegheranno tante unità delle forze dell’ordine. Il Prefetto di Napoli in alcune uscite in diretta si è augurato che non succeda ciò che invece è capitato quando i partenopei hanno affrontato l’Eintracht Francoforte in Champions League. Particolare attenzione verrà data ai tifosi del West Ham, i più caldi, con il quale c’è un precedente nel 2009 per un’amichevole all’Upton Park.