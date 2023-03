“Napoli non sicura?”: Mancini, risposta da applausi al giornalista inglese

Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha risposto alla domanda provocatoria di un giornalista inglese sulla città di Napoli

Napoli sarà teatro di una grande sfida di calcio internazionale, quella tra Italia e Inghilterra. La prima giornata del girone di qualificazione a Euro 2024, una sorta di replay dopo la finale di Euro 2020 e della doppia sfida di Nations League. A San Siro, aveva segnato Giacomo Raspadori che però non fa parte delle convocazioni di Mancini per un infortunio muscolare. Del Napoli sono presenti diversi giocatori e tra questi c’è anche Giovanni Di Lorenzo, capitano dei partenopei e terzino destro titolare della nazionale.

Italia-Inghilterra è una partita storica, a maggior ragione se si giocherà allo stadio Maradona di Napoli. La città e il campionato dove l’argentino ha scritto la storia, contro la nazionale dove ha segnato il gol della ‘mano de dios’ ed ‘el gol del siglo’. Sono sorti dei dubbi a livello di ordine pubblico per l’arrivo dei tifosi inglesi, soprattutto dopo gli scontri tra tifosi del Napoli, polizia e sostenitori dell’Eintracht.

Mancini risponde a un giornalista inglese

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Inghilterra. E ha ricevuto una domanda un po’ scomoda da parte di un giornalista inglese, riguardo gli scontri tra i tifosi del Napoli e dell’Eintracht Francoforte. Il timore è che ci potessero essere nuovi scontri con i tifosi inglesi: “Non sono un poliziotto -ha detto Mancini-, ma sono sempre stati gli ospiti a creare problemi. Se i tifosi ospiti si comporteranno bene, non ci saranno problemi, anche perché la partita di calcio è un momento di gioia per tutti”.

Parole che mettono le cose in chiaro e chiudono la porta a ogni tipo di allusione. Erano, infatti, i tifosi dell’Eintracht a devastare una delle piazze del centro storico di Napoli. Le forze dell’ordine avevano mantenuto a fatica la furia immotivata dei tedeschi e c’era stato anche l’intervento dei tifosi partenopei che aveva reso ancora più incandescente la situazione. Non resta che godersi una splendida partita di calcio, in programma domani alle 20:45.