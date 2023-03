“Come si può?”: Napoli, la sentenza in diretta spiazza tutti

“Napoli, come si può dire di no a certe cifre?”, il giornalista lascia tutti di sasso parlando di fine stagione.

La nazionale italiana di calcio tornerà a Napoli dopo 10 anni. Nell’anno della straordinaria stagione azzurra l’Italia di Roberto Mancini affronterà l’Inghilterra in un replay della finale di Euro2020, questa volta però valido per le qualificazioni ad Euro2024.

La nazionale allenata dal commissario tecnico Roberto Mancini è, però, in difficoltà. Tante le assenze e i forfait degli italiani per questa sosta.

Nelle ultime settimane proprio il numero di attaccanti soprattutto di giovani convocabili in nazionale è stato argomento di dibattito. Proprio il ct si era lamentato della mancanza di attaccanti in Italia sottolineando che, se prima la difficoltà era causata dalla penuria di difensori o centrocampisti, ora tutto sta negli attaccanti.

“Gli italiani sono al massimo sette o otto, nonostante abbiamo tre squadre nelle prime otto d’Europa. Il nostro calcio è rimasto indietro”, ha commentato Mancini ieri, sottolineando la scarsa presenza di calciatori italiani nelle rose della Serie A e il poco utilizzo dei giovani.

Non trovando spazio nel nostro campionato, i giovani sono costretti ad andarsi a fare le ossa negli altri. Non a caso la maggior parte dei giovani convocati per questa sosta non giocano in Serie A, per esempio Retegui in argentina, o Gnomo in premier League.

Napoli, Francesco Repice è sicuro

Il giornalista di RadioRai Francesco Repice, ha parlato ai microfoni del canale Twitch di TvPlay, commentando proprio questa situazione.

“Il Decreto Crescita ci porterà a sbattere. A fine stagione arriveranno offerte altissime per i calciatori del Napoli, ma come si può rinunciare a certe cifre? Di questo passo, però, giocheranno solo Psg e City. Così facendo andremo a sbattere, io non ho problemi, ma dove andremo a finire?”, ha concluso Repice.

Ricordiamo che il Decreto Crescita prevede che per chi entra in Italia per almeno due anni dopo almeno due anni all’estero, la società può applicare un regime agevolato con tassazione al 50% rispetto ad un lavoratore già presente in Italia.