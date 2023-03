😱 Napoli, nome a sorpresa per sostituire Osimhen: costo zero, tifosi spiazzati

Il Napoli di Spalletti è sempre più protagonista in Italia e in Europa. Nonostante ciò si rincorrono i rumors di calciomercato.

Il cammino del Napoli di Luciano Spalletti in questa stagione è a dir poco spettacolare. Il club partenopeo è ad un passo dal terzo scudetto della sua storia ed ormai in città contano i giorni per l’ufficialità di questo straordinario evento. La formazione azzurra sta realizzando un’impresa storica ed il suo cammino impressiona sia in Italia che in Europa, ora i tifosi ci credono.

Il club partenopeo è infatti ai Quarti di finale di Champions League, ha un tabellone tutt’altro che complicato e la strada verso la finale non è utopica. Il tabellone degli azzurri è molto interessante, la squadra di Spalletti affronterà in un doppio confronto il Milan campione d’Italia e il cammino non è durissimo.

La capolista della Serie A sta raggiungendo risultati straordinari in questo campionato, il vantaggio sulle rivali è abissale ed il Napoli ha numeri pazzeschi. Uno dei principali protagonisti del nostro campionato è senza dubbio il centravanti nigeriano Victor Osimhen, attuale capocannoniere della Serie A e protagonista assoluta nell’armata campana. Osimhen sta trascinando gli azzurri a suon di gol e assist e quello che sta facendo il calciatore è ormai osservato in tutta Europa. Proprio per questo in tanti sottolineano che a fine anno le big di Premier ed il PSG potrebbero assalire la capolista e puntare il suo bomber.

Napoli, scelto il sostituto di Osimhen?

L’edizione odierna del Sun ha lanciato una clamorosa bomba di calciomercato. Secondo il tabloid inglese il club azzurro sarebbe molto interessato all’esperto attaccante Roberto Firmino, calciatore del Liverpool ma con il contratto in scadenza a giugno. Il calciatore rappresenterebbe una suggestiva ipotesi per sostituire Osimhen, ormai indirizzato verso le big d’Europa.

Non c’è solo il club sul calciatore ed il quotidiano afferma che il Napoli è in pole ma sul calciatore c’è l’interesse anche di Inter, Milan e Juve e dei tedeschi del Bayern Monaco. Il Napoli c’è e lavora al super colpo a parametro zero.