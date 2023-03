🚨 Napoli, assalto dalla Premier: sul piatto 60 milioni per il titolare azzurro!

Pronta un’offerta da 60 milioni da presentare sulla scrivania di Aurelio De Laurentiis. I tifosi del Napoli rettano senza parole.

Mancano ancora diverse settimane al termine della stagione, eppure niente sembra poter scalfire quello che ad oggi sarebbe un epilogo che in pochi avrebbero previsto la scorsa estate. Il Napoli è vicino, molto vicino, alla vittoria di uno Scudetto che manca da 33 anni. Un traguardo importante per una società nata dal fallimento con a capo Aurelio De Laurentiis, e che oggi vanta una delle poche proprietà in grado di tenere in verde anche i conti. Poi c’è l’aspetto legato alla città, quella voglia spasmodica di tornare a vincere qualcosa di importante dopo aver vissuto gli anni d’oro con Diego Armando Maradona.

Poi ci sono i giocatori, protagonisti indiscussi. Victor Osimhen è il bomber che i tifosi stavano aspettando. Dopo un primo periodo di assestamento (e qualche critica di troppo) il ragazzo ha finalmente trovato la sua dimensione ed oggi sta anche legittimando l’investimento fatto dalla società quando l’ha prelevato dal Lille. La scorsa estate c’è stato anche l’arrivo di giocatori che oggi sono elementi essenziali per lo scacchiere di Luciano Spalletti: da Kvaratskhelia a Kim, passando per Olivera, Simeone e Raspadori, ognuno di loro è riuscito a dare un contributo importante.

Napoli, assalto dalla Premier: Lobotka nel mirino del Liverpool

Poi ci sono quelli che vivono da qualche anno la realtà napoletana e che sono diventati giocatori importanti anche per l’ambiente. Chi come Giovanni Di Lorenzo ha ereditato la fascia di capitano ed oggi è riconosciuto a tutti gli effetti come un leader vero e proprio di questa squadra. Chi, poi, ha avuto un percorso travagliato all’ombra del Vesuvio, ed oggi raccoglie i frutti di un grande lavoro come Stanislav Lobotka.

Il centrocampista slovacco ha vissuto una prima parte di avventura in azzurro condizionata da una forma fisica non particolarmente invidiabile, poi il periodo di adattamento ma anche i dubbi dei tifosi: molti di loro, fino ad un paio di anni fa, chiedevano la pronta cessione. Oggi le cose sono molto diverse, ed è per questo che Lobotka è finito anche nelle mire di importanti top club del vecchio continente.

Secondo quanto riportato da alcuni rumors giunti dall’Inghilterra richiamati da portali come ‘Fantacalcio.it’, sul giocatore ci sarebbero gli occhi molti attenti del Liverpool. I Reds sarebbero disposti a mettere sul piatto un’offerta da 60 milioni per garantirsi le prestazioni di Lobotka il prossimo anno. Il Napoli, dal canto suo, ha un rinnovo di contratto firmato pochi giorni fa, e dunque c’è di sicuro volontà di proseguire insieme.