🔴 Spalletti via da Napoli a fine stagione? De Laurentiis non ha dubbi

Il futuro di Luciano Spalletti si deciderà al termine della stagione, ma il presidente Aurelio De Laurentiis ha in mente come muoversi rispetto al progetto del Napoli.Â

Il lavoro del tecnico Luciano Spalletti per il Napoli è realmente lodevole. Chiaramente in campo i giocatori stanno dando prova di sconfinato talento e unione in termini di gioco e strategia. Tutto però si mette a punto in settimana, col lavoro costante e attento sotto lo sguardo vigile e le indicazioni dell’allenatore e del suo staff tecnico.

Dall’arrivo sulla panchina azzurra dell’allenatore toscano si è notata una svolta nella mentalità dello spogliatoio. Spalletti è stato capace di renderli avulsi dal contesto e dalle pressioni esterne, per concentrarsi esclusivamente sulla mission e sul valore del lavoro di squadra. Senza i senatori, artifici di un percorso straordinario precedente, come Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz, la squadra avrebbe potuto smarrirsi e invece si è rinnovata attraverso consapevolezze e motivazioni nuove.

Cosa accadrà allora nel futuro del tecnico? Di certo Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è ben consapevole del grande contributo che Spalletti insieme al suo staff stanno dando alla storia del Napoli, per cui proverà a rinforzarne la presenza in panchina. Il tecnico italiano non ha ancora rinnovato, ma nell’accordo presente esiste una clausola che consentirebbe alla società partenopea di prolungare ancora l’accordo. Al momento non è stata esercitata.

Napoli, quale sarà il futuro di Spalletti? De Laurentiis ha già le idee chiare

I motivi della decisione di “stasi” da parte del club azzurro l’ha spiegata Luca Marchetti. Il giornalista di ‘SKY Sport’ è intervenuto in diretta a ‘Radio Marte’ e ha dettagliato che la decisione della società è quella di rimandare i discorsi contrattuali a fine stagione, prevedendo comunque la permanenza di Luciano Spalletti in panchina. L’idea sarebbe quella di non distrarsi indugiando in questi economiche e progettuali, ma di restare fissi sul campo per poi decidere con serenità .

Di seguito le parole dell’esperto di calciomercato in diretta: “De Laurentiis crede in Spalletti, ma bisogna fare i conti con le parti in causa. Tenere un allenatore contro la sua volontà sarebbe un grande errore, in questo momento non esiste l’ipotesi di pensare a qualcun altro, almeno nella mente del presidente. Non vedo nubi all’orizzonte e ad oggi escludo una separazione. Se poi Spalletti dovesse decidere di andare via dopo aver vinto quasi tutto, allora sarebbe un altro discorso. Spalletti potrebbe aprire un grande ciclo a Napoli. Quest’anno sta riuscendo a coronare il sogno di vincere lo scudetto e nulla gli impedisce di farlo anche l’anno prossimo”.