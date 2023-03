“150 milioni e incontro in programma”: Napoli-Osimhen, tifosi gelati

Il mercato del Napoli e la notizia che gela i tifosi azzurri. Dalla Francia arriva la notizia che mette in seria difficoltà i piani futuri dei partenopei: ecco svelato tutto.

Una stagione travolgente, senza se e senza ma. Il Napoli si gode Victor Osimhen, che quest’anno si sta candidando di prepotenza come uno dei migliori attaccanti al mondo. Il nigeriano attraversa un momento di forma davvero clamoroso, con ventuno gol in campionato ed il titolo della Scarpa d’Oro ben salda nel mirino. E chissà che non possa arrivare a margine di altri due titoli altrettanto clamorosi.

Intanto, il futuro dell’ex bomber di Wolfsburg e Lille resta tutto da scrivere. Con un contratto in scadenza nel 2025, il futuro di Osimhen si allontana sempre più da quello del Napoli. E la fila dei top club europei alla porta si allunga con il passare delle settimane. La Premier League è alla finestra, con la cifra di 150 milioni di euro che non spaventa affatto i vari Chelsea, Arsenal e Manchester United. Anzi, è una cifra che rischia di diventare abbordabile anche per un altro super team continentale, al di là della Manica.

Napoli, quale futuro per Osimhen? Dalla Francia arriva l’annuncio che gela tutti i tifosi azzurri

Già, perché il Paris Saint-Germain potrebbe inserirsi prepotentemente nella corsa per Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dall’edizione online di ‘Footmercato’, i francesi sarebbero pronti a fare sul serio: “Offerta da 150 milioni di euro ed incontro in programma col suo agente”. Un’indiscrezione che si può riassumere così, con il club parigino che starebbe accelerando ed intensificando i contatti con l’entourage del napoletano per condurlo quanto prima all’ombra della Tour Eiffel.

Attenzione dunque a quello che potrebbe accadere durante la sosta di questa Nazionale. La dirigenza del PSG è viziata dai paletti che arriveranno dal Fair Play Finanziario, ma intanto i tifosi napoletani restano gelati. La palla passerà inevitabilmente al calciatore, che dopo una stagione così ha decisamente il coltello dalla parte dal manico. E la possibilità di scrivere come vuole il proprio futuro.