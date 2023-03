Mercato Napoli, annuncio e tifosi in delirio: ADL gongola

Il Napoli pronto a ripartire dopo la sosta per le nazionali, intanto occhio all’annuncio che manda i tifosi azzurri in delirio.

Il mese di aprile sarà un mese cruciale, con il triplo confronto col Milan che rischia di segnare una stagione intera. Non solo in campionato, dove il Napoli spera di ipotecare la matematica vittoria della Serie A. Ma anche e soprattutto in Champions League, dove i due quarti di finale saranno il crocevia della storia europea del club azzurro. In un modo o nell’altro. Lo sa bene anche Victor Osimhen, diventato fulcro di una formazione quasi invincibile.

“Sono molto orgoglioso di me stesso, sto mettendo su questi numeri pazzeschi per il mio bene e per quello del mio Napoli“: così racconta il bomber nigeriano, che dal ritiro della sua Nazionale si racconta ai microfoni di “Elegebete Tv Sports’. Una lunghissima intervista, dove Osimhen ha toccato tantissimi temi. Dalla sua convalescenza dopo il terribile infortunio, sino alla stagione magica che sta vivendo con la maglia azzurra. “Adesso siamo in corsa per diventare campioni – prosegue il bomber – Darò tutto me stesso nelle prossime gare per assicurarmi che i miei sogni e le mie aspirazioni si avverino. Non vedo l’ora!”.

Napoli, Osimhen giura amore e manda i tifosi in delirio: anche De Laurentiis se la ride

Di qui, Osimhen si sposta sul proprio futuro e sul proprio rapporto con la città di Napoli: “Questa non è una città, ma un Paese intero! Ci sono sensazioni e vibes diverse da quelle di qualsiasi altro posto nel mondo. Quando arrivi a giocare qui, poi capisci perché molti calciatori decidono di restare a lungo…”. Parole che hanno il sapore di un giuramento amoroso, che manda in delirio i tifosi azzurri.

In un momento dove il futuro di Osimhen appare quasi segnato da un suo inevitabile addio a cifre record, queste parole sono musica per le orecchie del popolo napoletano. Se la ride anche il presidente De Laurentiis, che sa bene di avere tra le mani un vero e proprio fenomeno. E in un modo nell’altro, il nigeriano farà le fortune del suo Napoli. Tecniche o economiche che siano…