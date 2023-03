😂 “Un babà…”: Napoli, siparietto e tifosi piegati in due dalle risate

Il Napoli si gode la sosta in attesa del rush finale della stagione. Un giocatore, intanto, ha fatto piegare in due dalle risate i tifosi.

Sono tanti i motivi alla base dei tanti successi conseguiti dal Napoli nel corso della stagione. I colpi messi a segno dalla dirigenza e la scelta di dire addio a 4 senatori del calibro di Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, ad esempio, hanno consentito di assemblare una rosa più qualitativa e profonda rispetto a quelle del passato. Tutti i nuovi acquisti si sono integrati al meglio nella nuova realtà, fornendo un contributo concreto alla causa.

A prendersi le luci della ribalta, in particolare, è stato Khvicha Kvaratskhelia autore di 14 reti e 16 assist in 30 apparizioni complessive. Un bottino da top player conclamato, che gli ha consentito di diventare una delle principali colonne portanti della squadra ed attirare le attenzioni del Real Madrid. Le avances degli spagnoli sono concrete tuttavia, salvo sorprese, l’ex Dinamo Batumi resterà alla corte di Luciano Spalletti per almeno un altro anno ancora.

Il mister originario di Certaldo, dal canto suo, sin dal primo giorno di ritiro ha svolto un lavoro certosino conferendo alla propria squadra una specifica identità di gioco. A prescindere dall’avversario incontrato, il suo Napoli gioca esprimendosi ad alti livelli trovando sempre lo spazio per bucare le retroguardie. All’interno dello spogliatoio, infine, regna un bel clima composto da giovani interessati ad imporsi nel panorama calcistico europei ma capaci anche di stemperare la tensione al momento opportuno.

Napoli, le parole di Elmas fanno piegare in due i tifosi

A confermarlo è Eljif Elmas che, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘Dazn’, ha prima commentato l’attuale stagione spiegando quali sono stati i fattori che, secondo lui, hanno impedito al Napoli di vincere qualcosa lo scorso anno. Poi, ha parlato dei suoi compagni paragonandoli ad alcuni dolci. “Quando pensi a Kvara al Napoli dici è buono”. Da qui l’idea di associarlo al eclair, un biscotto ricoperto di cioccolato.

“Di Lorenzo è il baclavà, Lobotka è il babà. Kim? Un dolce come lui non si trova, forse il profiterole”. Un siparietto che, inevitabilmente, ha piegato in due dalle risate i tifosi azzurri. I quali, dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali, sognano la conquista non soltanto dello scudetto ma anche della Premier League. Tutto è possibile. Il Napoli possiede tutte le armi necessarie per fare la storia e mandare in visibilio i propri sostenitori.