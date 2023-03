Napoli, Elmas e il paragone col passato: “L’anno scorso non…”

Il Napoli si gode la sosta del campionato in attesa del rush finale della stagione. Elmas, intanto, parla del rendimento della squadra.

Il Napoli sogna in grande. Le operazioni fatte nella scorsa estate in sede di mercato dal club ed il fatto quotidiano in campo di Luciano Spalletti hanno consentito, infatti, di assemblare una rosa molto più competitiva rispetto al passato. Lo scudetto, ormai, è da considerare ad un passo. I 19 punti di vantaggio rispetto alla Lazio seconda, ad 11 gare dalla fine del torneo, rappresentano un gap concreto che consentirà alla città di far scattare la festa già a fine aprile.

Un risultato storico per l’intero ambiente, a digiuno da 33 anni. Un tabù destinato ad essere interrotto tra qualche settimana, alla luce dell’ottimo rendimento dagli azzurri. I quali hanno messo nel mirino anche la Champions League. I partenopei, dopo aver liquidato senza problemi l’Eintracht Francoforte agli ottavi, ora se la vedranno con il Milan. La vincente, in semifinale, incontrerà poi una tra l’Inter ed il Benfica.

La chance di raggiungere l’atto conclusivo del torneo è quindi concreta ed il presidente Aurelio De Laurentiis ha già provveduto a fissare i premi economici da istruire al gruppo in caso di successo. La piazza, come detto, ci crede anche perché Spalletti può contare su un gruppo eterogeneo e ricco di qualità. In campo ci sono fenomeni assoluti quali Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia mentre in panchina, pronti a subentrare, ci sono elementi capaci di fornire in maniera costante contributi alla causa.

Napoli, Elmas parla della vecchia e dell’attuale stagione

È il caso di Eljif Elmas, autore fin qui di 6 reti e 2 assist in 26 apparizioni complessive in campionato. Il macedone soltanto 7 volte è riuscito a giocare dal primo minuto ma, una volta in campo, sa sempre come muoversi e mettersi a disposizione dei compagni. Un giocatore di grande utilità che, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Dazn’ nell’ambito del format ‘Culture’, ha parlato della vecchia e dell’attuale stagione.

“Quest’anno gira tutto per il meglio. Anche negli scorsi c’era un bellissimo gruppo, ma non come quest’anno: non girava questa fortuna. Ora c’è, ma anche noi pedaliamo”. Elmas, poi, ha rivelato quale è stato il compagno che lo ha stupito di più. “Kim, non solo per come gioca ma anche per il suo carattere e per il tipo di persone che è. Impressionante”.