Mercato Napoli, ultim’ora Osimhen: la notizia spiazza tutti

In attesa della ripresa del campionato, per il Napoli di Spalletti bisogna registrare una novità di mercato che riguarda Victor Osimhen.

Il Napoli di Luciano Spalletti è arrivato alla sosta delle varie nazionali con la vittoria di domenica contro il Torino di Ivan Juric. Gli azzurri hanno infatti sconfitto i piemontesi con un nettissimo 0-4: doppietta di Victor Osimhen, rigore di Khvicha Kvaratskhelia e dal gol finale realizzato da Tanguy Ndombele.

La squadra di Luciano Spalletti è attesa dalla gara dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan di Stefano Pioli, ma nel frattempo è tornato di moda il calciomercato. Con il campionato fermo, di fatto, sono riprese a circolare tante indiscrezioni di mercato che riguardano tutte le squadre del nostro campionato.

In casa Napoli, infatti, si sta discutendo molto del futuro dei due giocatori che stanno guidando la squadra di Luciano Spalletti verso la vittoria dello Scudetto: Victor Osimhen e Khivcha Kvaratskhelia. Proprio su questi due giocatori bisogna registrare un’importante novità che riguarda il loro futuro.

Mercato Napoli, l’annuncio di Umberto Chiariello: “Aurelio De Laurentiis ha un piano per trattenere un altro anno sia Osimhen che Kvaratskhelia”

Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso della trasmissione ‘Un Calcio alla Radio in onda a Radio Napoli Centrale’, ha infatti parlato così del futuro dei due big di Luciano Spalletti : “Aurelio De Laurentiis, probabile, ha un piano per trattenere per un altro anno a Napoli sia Khvicha Kvaratskhelia che Victor Osimhen. Il patron partenopeo e Luciano Spalletti sono consapevoli che questa squadra ha tutto per aprire un ciclo. Godetevi il momento”.

Queste parole di Umberto Chiariello, di fatto, hanno sorpreso un po’ tutti, viste le voci che riguardano soprattutto Victor Osimhen. Il nigeriano è infatti seguito da tante big europee, le quali sono disposte ad offrire più di 120 milioni di euro per prelevarlo dal Napoli. Il futuro di Kvaratskhelia, invece, sembra essere sempre in maglia azzurra, considerando anche il suo prossimo rinnovo del contratto.