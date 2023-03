Napoli, vuole giocare di più: reclama spazio in diretta

Un giocatore del Napoli, impegnato in Nazionale, ha mandato uno specifico messaggio al tecnico Spalletti. Le sue parole in diretta.

I timori espressi da una larga fetta della tifoseria, preoccupati dopo l’addio avvenuto nella scorsa estate di 4 senatori, sono durati lo spazio di qualche settimane. Poi, la paura di essere poco competitivi ad alti livelli ha lasciato spazio alla speranza ed in seguito all’euforia. Adesso il Napoli, alla luce della qualità espressa dalla squadra di Luciano Spalletti, ha iniziato a sognare una storica doppietta.

La pratica relativa allo scudetto, a 11 partite dalla conclusione del campionato, appare quasi chiusa. Il +19 sulla Lazio seconda consentono agli azzurri di guardare con grande ottimismo al futuro e avvicinarsi in maniera concreta al terzo titolo della propria storia. La festa, in città, potrebbe scattare il 30 aprile al termine della sfida prevista sul campo della Salernitana tuttavia non è da escludere che possa iniziare prima nel caso in cui il vantaggio su biancocelesti dovesse ulteriormente aumentare.

I partenopei, al tempo stesso, non reputano impossibile vincere la Champions League. Ai gironi e agli ottavi la squadra di Spalletti ha fatto la voce grossa, lanciando chiari messaggi di sfida alle principali corazzate europee. Ai quarti, in programma il 12 e il 18 aprile, affronterà il Milan con la prospettiva di incontrare in semifinale una tra l’Inter ed il Benfica. La strada verso l’atto finale del torneo, benché piena di ostacoli, è comunque percorribile.

Napoli, Ostigard chiede spazio

Il gruppo ci crede e dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali si riunirà, per dare il massimo nella parte conclusiva della stagione. Sono tanti i giocatori napoletani che, in questi giorni, sono stati convocati dalle rispettive selezioni tra cui Leo Ostigard. Il quale, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘NTB’, ha lanciato un messaggio al proprio allenatore.

“Anche se non ho avuto un grande minutaggio con il Napoli, mi sento bene. Sul piano personale, come ogni calciatore, non giocare mi secca un po’ ma sono felice per il risultato della squadra. Spero di avere delle occasioni per giocare entro la fine della stagione. In allenamento do tutto me stesso anche se un po’ mi manca il ritmo gara”. Il norvegese, fin qui, ha accumulato 8 presenze complessive per un totale di 499 minuti trascorsi in campo. Ora, ecco l’appello diretto a Spalletti.