🔴 Occhio Napoli, può lasciare il club: “Non gliene frega…”

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è primissimo in classifica, ma il club partenopeo deve stare attendo al futuro di una sua rivale.

Dopo aver battuto nella gara di ritorno dell’ottavo di finale di Champions league l’Eintracht di Francoforte guidato da Oliver Glasner, il Napoli di Luciano Spalletti ha chiuso prima della sosta per le nazionali con il successo contro il Torino di Ivan Juric.

Il team partenopeo, infatti, ha battuto domenica scorsa allo Stadio Olimpico di Torino la squadra granata con un netto 0-4. Con questa vittoria, di fatto, il Napoli ha certificato ancora una volta la sua grandissima stagione.

Gli azzurri, infatti, sono primissimi in campionato, dove hanno la bellezza di 19 punti di vantaggio sulla Lazio dell’ex Maurizio Sarri (seconda dopo l’ultimo turno di Serie A). I campani sono anche pronti a sfidare il Milan di Stefano Pioli nel doppio confronto dei quarti di finale di Champions League. Tuttavia, oltre alla sfida contro i rossoneri, il Napoli di Aurelio De Laurentiis deve tenere d’occhio delle novità che riguardano un’altra rivale storica: ovvero la Juventus.

Occhio Napoli, l’annuncio di Gigi Moncalvo: “A John Elkann della Juventus non gliene frega nulla”

Gigi Moncalvo, ai microfoni ufficiali di ‘calciomercato.it in onda su TVPlay’, si è infatti espresso così sul momento del team bianconero: “A John Elkann della Juventus non gliene frega nulla. In questo momento, però, non c’è un compratore per acquisire la ‘Vecchia Signora’, considerando che non si sa quanto valga attualmente. I parametri che hai sugli altri team non sono applicabili, visto i problemi che ci sono”.

Lo scrittore ha poi continuato il suo intervento: “Dopo tutta la parata che ci sarà nel corso di quest’anno, John Elkann lascerà andare tutto . Bisogna stare attenti anche su un altro aspetto. Ovvero se Ferrero avrà il coraggio di fare una doverosa richiesta di risarcimento danni ad Andrea Agnelli per i danni subiti dagli azionisti della Juventus e di chiedere l’azione di responsabilità dello stesso John Elkann che, come controllante della Exor, avrebbe dovuto vigilare”.