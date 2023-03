“Tifo il Napoli”, ma gioca in Serie A: scoppia la polemica

Il Napoli rifiata durante la sosta per le gare di qualificazione agli Europei del 2024 e nel frattempo un suo ex giocatore rivela un retroscena.

Il Napoli approfitta della pausa che impegna le Nazionali per rifiatare e per prepararsi al meglio ai tanti impegni tra Serie A e Champions League da affrontare nelle settimane che verranno. In tantissimi stanno giustamente elogiando la squadra di Luciano Spalletti per ciò che in questa stagione sta mostrando e dimostrando. Per ultimo ha rivelato un retroscena anche un suo ex calciatore.

Se nasci e vivi a Napoli diventa quasi impossibile non tifare per la squadra di questa città. Il rapporto diventa viscerale e porta a vivere emozioni intense, come quelle che si stanno assaporando da poco meno di un anno a questa parte.

Questo tipo di radicamento è stato testimoniato anche dal giocatore Armando Izzo, evidentemente napoletano doc al momento però in forza al Monza, anche se in prestito perché di proprietà del Torino. Le sue parole e il retroscena sul passato in azzurro, laddove ha cominciato proprio nelle giovanili.

Napoli, parla Izzo: l’amore per l’azzurro non viene nascosto. Poi svela un retroscena sul passato

In un’intervista rilasciata a ‘Cronache di Spogliatoio’, Armando Izzo ha parlato così del suo rapporto con Napoli, tanto città quanto squadra: “Se cresci a Napoli non puoi non tifare Napoli. La prima maglia che scambiai contro gli azzurri fu quella di Hamsik“. Dichiarazioni che tuttavia non hanno reso propriamente felice una fetta dei tifosi della sua squadra in Serie A. Ma non sono finite qui le sue parole.

“Ed era bellissimo – ha continuato il difensore attualmente in forza al Monza – sfidare Insigne. Essendo anche lui di Napoli ed avendo un rapporto, era un’emozione. Cercavo di godermi il momento e di parlarci per dire: ‘Guarda dove siamo arrivati'”. E poi il retroscena sul passato: “Quando ero al Genoa, Preziosi mi disse che il Napoli mi rivoleva, ma il presidente mi ha voluto tenere“.