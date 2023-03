“Aveva un dubbio…”: Kvaratskhelia-Napoli, Spalletti lo ha detto davvero

Il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia è la più grande rivelazione in casa Napoli nel corso di questa storica stagione.

Il Napoli di Luciano Spalletti è la grande rivelazione di questa stagione. Siamo al momento fermi per la sosta delle Nazionali, ma nel capoluogo partenopeo c’è grandissimo entusiasmo. In città sono già in corso i preparativi per i festeggiamenti per il terzo scudetto e la squadra è in corsa addirittura per la Champions League. Il Napoli può sognare e il club ha grande consapevolezza dei propri mezzi.

Uno dei grandi talenti di questa stagione è il georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Il calciatore di Tbilisi, classe 2001, è arrivato in maniera abbastanza anonima ma si sta imponendo a livello mondiale. Il giocatore sta trascinando gli azzurri a suon di gol e assist e il nuovo esterno sinistro della squadra è ormai conosciuto a livello mondiale. Questa mattina si è tenuta la premiazione per il premio Enzo Bearzot, evento organizzato dall’Unione Sportiva Acli, e hanno partecipato diversi esponenti del club partenopeo.

Presenti anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’allenatore del club campano Luciano Spalletti. Proprio il tecnico ha rilasciato interessanti dichiarazioni, ha parlato di tanti temi e non poteva mancare una rivelazione sul giovane campione georgiano. Ecco le sue parole: “Kim e Kvaratskhelia subito pronti? Anche De Laurentiis aveva questo dubbio, ci sentivamo ogni sera prima di prenderli e lui mi esprimeva qualche perplessità sulla differenza tra i campionati”.

Napoli, Spalletti e le parole su De Laurentiis

Il tecnico ha poi impressionato con le sue parole: “Io ho ancora qualche amico in Russia, gli ho fatto qualche domanda su Kvaraskhelia. La realtà è che i confini calcistici sono più sottili ed è più semplice rispetto al passato entrare in un campionato nuovo”. In questa stagione Kvaratskhelia è andato in doppia cifra sia con i gol che con gli assist ed i suoi numeri hanno impressionato.

Il ds Cristiano Giuntoli ha rivelato, in una recente intervista, di esser anch’egli sorpreso dal lavoro di Kvicha e dall’impressionante crescita in questo inizio di stagione. Il Napoli ora è in corsa per importanti obiettivi e il talento georgiano è uno di coloro che ha dato il maggior apporto in questa stagione.