😱 Napoli, scambio da sogno: l’attaccante dice addio, che sorpresa!

Il Napoli è vicino a uno scambio clamoroso in attacco, che proterebbe in maglia azzurra un talento ammirato da molti tifosi e appassionati.

Un’incredibile opportunità di mercato si è rivelata nelle ultime per il Napoli, e sicuramente risulterà suggestiva sia per i tifosi che per la dirigenza. Una buona notizia che non compensa fortunatamente una cattiva: il nuovo possibile colpo è infatti strettamente legato all’addio di un importante attaccante azzurro. Ma il suo sostituto è un talento puro che farebbe davvero al caso di Spalletti.

L’allenatore toscano ha costruito il suo attacco su giocatori molto tecnici, rapidi e dinamici, come dimostrano bene Kvaratskhelia e Osimhen. Sono queste le caratteristiche che il Napoli cerca, soprattutto per quanto riguarda gli esterni, per continuare a praticare il suo calcio. Il successo di questo metodo è ben evidente a tutti, non solo per i risultati ma anche per l’interesse che le punte partenopee hanno suscitato nelle big d’Europa.

Proprio il georgiano e il nigeriano hanno conquistato club di primissimo piano a livello internazionale come Real Madrid e Manchester United. Il Napoli vorrebbe cercare di trattenerli, anche se specialmente nel caso del centravanti le cose sembrano abbastanza complicate. Ma c’è un altro attaccante importante che potrebbe lasciare la squadra in estate.

Clamoroso scambio per il Napoli: in arrivo la giovane stella spagnola

Stiamo parlando di Hirving Lozano, in scadenza di contratto nel 2024 ma ancora lontano dal rinnovo. Lo stipendio del 27enne messicano è di 4,5 milioni di euro all’anno, cioè ha già raggiunto il tetto salariale del Napoli. Dato che sarà difficile prolungare l’accordo con lui, il club campano pensa di venderlo la prossima estate, così da non perderlo a zero tra un anno.

Secondo il sito spagnolo ‘El Gol Digital’, Lozano piacerebbe al Villarreal. Il Napoli starebbe allora valutando di chiedere come contropartita tecnica al Sottomarino Giallo il talentuoso Yeremy Pino, ala destra classe 2002, considerato tra i migliori giovani della Liga. In questa stagione, Pino ha già realizzato 3 gol e 3 assist in 35 partite tra tutte le competizioni. Lozano, per contro, lascerebbe il Napoli dopo 30 gol in 139 presenze.