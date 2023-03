Napoli, Spalletti può esultare: è tutto vero, la notizia è una manna

Il Napoli di Luciano Spalletti si accinge ad affrontare questa fase cruciale e molto importante della stagione in corso.

La stagione del Napoli è stata finora a dir poco spettacolare. Nessuno lo avrebbe detto ad inizio stagione, gli azzurri erano addirittura fuori dalla zona Champions per le ormai note griglie scudetto, ma la formazione partenopea ha stupito tutti. Diverse rivelazioni ed una guida di rilievo hanno consentito agli azzurri di volare sia in campionato che in Europa ed i risultati hanno dato frutti importantissimi.

La capolista della Serie A è ormai ad un passo dalla vittoria del titolo e la squadra è in piena corsa anche in Champions League. Gli azzurri affronteranno il Milan in un doppio confronto (triplo considerando il campionato) in pochi giorni e Spalletti avrà bisogno di tutta la squadra a disposizione. In questa stagione sono pochi ad aver deluso le aspettative, e uno di questi, anche se per motivi relativi soprattutto agli infortuni, è l’attaccante Giacomo Raspadori.

Il giovane talento italiano ha risentito della consacrazione totale di Victor Osimhen e dell’esplosione sulla fascia di Kvicha Kvaratskhelia. Le cose poi si sono complicate con un infortunio e Giacomo è stato fermo negli ultimi tempi per oltre un mese. Presto potrebbero però esserci novità importanti e positive per l’ex calciatore del Sassuolo.

Napoli, buone notizie su Raspadori

L’edizione odierna del Mattino ha analizzato le condizioni del calciatore e ha dato importanti aggiornamenti. Secondo il quotidiano Mancini ha sperato fino all’ultimo di avere a disposizione il giocatore per la Nazionale, ma alla fine ha prevalso la linea della sicurezza e sia il tecnico che lo staff medico hanno preferito non rischiare. Il calciatore ha parlato nel ritiro azzurro con il tecnico e gli ha dato importanti rassicurazioni. Raspadori sarà a disposizione al rientro nel match di campionato contro il Milan.

Spalletti trova cosi un’arma importante per questo finale di stagione. Il tecnico avrà bisogno di tutti gli attaccanti per ruotare e provare a realizzare un’autentica impresa. Il campionato è sempre più vicino, ma ora gli azzurri sognano anche in Europa. Il cammino verso la finale di Instanbul non è utopia, anzi è tutt’altro.