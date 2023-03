😱 Milan-Napoli, Kvaratskhelia e non solo: la mossa di Pioli spiazza tutti

Milan-Napoli si avvicina, e la preoccupazione è tutta in casa rossonera. Pioli deve trovare un modo per fermare Kvaratskhelia e compagni.

Giorni di sosta per le nazionali, quindi niente campionato questo weekend. Il Napoli tornerà in campo domenica 2 aprile, ospitando il Napoli in un anticipo della doppia sfida dei quarti di Champions League. I ragazzi di Spalletti viaggiano con 23 punti di vantaggio sui rossoneri, che invece sono in grosse difficoltà in Serie A. Per questo Pioli sta cercando soluzioni alternative per contenere le stelle azzurre.

All’andata a San Siro, il 18 settembre, i campani s’imposero per 2-1, con reti di Politano e Simeone. Rispetto a quella partita, ad aprile Spalletti potrà però contare anche su Osimhen, infortunato durante la gara in casa del Milan. Una preoccupazione in più per i campioni d’Italia, che devono difendere il quarto posto per accedere alla prossima Champions League.

Il Milan di Pioli non vince ormai dal 2-0 rifilato all’Atalanta lo scorso 26 febbraio, a cui sono seguiti due pareggi e due sconfitte tra campionato e coppa. Un ruolino di marcia pessimo, che dimostra che anche il cambio di modulo non è bastato a cambiare la rotta dei rossoneri. L’allenatore sta dunque pensando a una nuova rivoluzione tattica in vista della sfida contro il Napoli.

Pioli cambia il Milan: ecco come fermare il Napoli

Le indiscrezioni dei media suggeriscono che l’allenatore rossonero abbia ormai deciso di mandare in soffitta la difesa a tre, i cui benefici per la squadra sono stati di breve durata. Ma un aspetto fondamentale per riuscire a tenere a bada il club partenopeo sarà prendere adeguatamente le misure a Kvaratskhelia. Oggi, ‘La Gazzetta dello Sport’ ha rivelato come intende fare Pioli.

Secondo il quotidiano milanese, il Milan dovrebbe schierarsi nuovamente con la difesa a quattro, affidando a Davide Calabria il compito di marcare l’asso georgiano. Il capitano rossonero non parte titolare ormai da inizio febbraio, e anche a causa dell’infortunio è stato uno dei più penalizzati dal cambio tattico. In difesa si dovrebbe rivedere anche l’esperto Kjaer.