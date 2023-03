Occhio Napoli, ribaltone in Champions: c’è l’annuncio ufficiale

Fulmine a ciel sereno: esonerato l’allenatore. La squadra ha già scelto il sostituto, ma come cambia la Champions?

E’ arrivata l’ufficialità: Julian Nagelsmann non è più l’allenatore del Bayern Monaco.

Negli ultimi mesi diversi voci all’interno del Bayern Monaco avevano iniziato a sollevare dubbi riguardo la presenza del tecnico.

Nessun segnale, però dalla società bavarese che si era sempre dichiarata a favore di Nagelsmann e convinta della scelta giusta. D’altronde gli obiettivi del Bayern sono ancora pienamente in corso: quarti di finale di Champions League e secondo posto in Bundesliga ad un punto dalla capolista Borussia Dortmund.

Dopo l’ultima partita di campionato, persa dal Bayern contro il Bayer Leverkusen aveva scatenato l’ira di Salihamidzic. Il direttore sportivo aveva espresso parole molto dure a riguardo. “La sconfitta è una prestazione non degna del Bayern Monaco. Non avevo mai vista così poca passione e voglia di vincere”, aveva dichiarato Salihamidzic.

Bayern Monaco, esonerato Nagelsmann

E allora ieri era arrivata l’indiscrezione, confermata poi oggi, da Fabrizio Romano. Il club bavarese ha deciso di esonerarlo con effetto immediato. nella nota ufficiale del club si legge che questa decisione è stata presa da Kahn, amministratore delegato, e Salihamidzic insieme con il presidente Herbert Heiner. Insieme al tecnico lasciano il Bayern anche i suoi assistenti Dino Toppmoller, Benjamin Gluck e Xaver Zembrod.

E’ il primo esonero per l’allenatore classe 1987 all’ottava stagione in Bundesliga.

Il Bayern Monaco, nel comunicato, ha anche già ufficializzato il sostituto di Nagelsmann. Thomas Tuchel, esonerato ad inizio stagione dal Chelsea, prenderà già da lunedì il posto di Nagelsmann alla guida dei bavaresi. Il contratto dell’ex Chelsea avrà valore fino al 30 giugno 2025.

Un’operazione rapidissima quella del Bayern Monaco che, approfittando della residenza a Monaco di Tuchel, ha accelerato i tempi per ingaggiarlo velocemente. Tuchel era in contatto con il Tottenham, che ha appena esonerato Antonio Conte. Il bayern, quindi, non voleva farselo scappare.

Una sfida non facile quella di Thomas Tuchel, che si ritrova al secondo posto in campionato, ad un solo punto dal Borussia Dortmund, e ai quarti di finale di Champions League dove dovrà affrontare il Manchester City di Guardiola.