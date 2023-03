“Tornare nella mia Napoli…”: il top accende i tifosi sui social

I tifosi del Napoli, oltre che per i risultati della squadra di Luciano Spalletti, possono essere contenti anche di un commento di un big.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha concluso il proprio mese di marzo con il successo di domenica scorsa in trasferta contro il Torino di Ivan Juric. I partenopei con questa vittoria, considerando il ko dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Juventus di Massimiliano Allegri, hanno aumentato a 19 punti il proprio vantaggio sul secondo posto, dove adesso c’è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Dopo la conclusione di questa sosta per le nazionali, il Napoli ha di fronte un calendario ricco di tante partite decisive per la sua intera storia. Se in campionato gli azzurri hanno l’occasione di chiudere ogni discorso per quanto riguarda la vittoria finale, in Champions League a metà aprile ci sarà la doppia sfida contro il Milan di Stefano Pioli.

Tuttavia, in attesa di queste gare così fondamentali, per il Napoli bisogna registrare un annuncio importante. Aurelio De Laurentiis, nel corso della cerimonia del premio ‘Enzo Bearzot’ vinto da Luciano Spalletti, ha infatti ufficializzato la conferma sulla panchina azzurra dello stesso tecnico toscano. Ma, oltre che per la permanenza del tecnico toscano, i tifosi partenopei possono esultare anche per un post sui social di un top.

Italia, Donnarumma: “Tornare nella mia Napoli con la maglia della Nazionale è sempre un’emozione unica”

Gigio Donnarumma ha infatti commentato così la sconfitta dell’Italia contro l’Inghilterra di ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona: “Tornare nella mia Napoli con la maglia della Nazionale è sempre un’emozione unica. Grazie, grazie per davvero sia per il vostro affetto che per il vostro calore. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo. Da una squadra che riesce sempre a rialzarsi e a reagire. Forza Azzurri!”.

Queste parole di Donnarumma hanno fatto sicuramente piacere ai tifosi del Napoli, anche se in passato c’è stato più di qualche screzio tra le parti in questione. L’estremo difensore, originario di Castellamare di Stabia, ha avuto più di qualche problema con i sostenitori partenopei: dal suo passato con la maglia del Milan al commento sulla sua parata sul tiro di Milik nell’ormai lontano 2018 (ovvero l’anno dei 91 punti con Maurizio Sarri).