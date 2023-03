😨 Napoli, la big ha chiesto informazioni: Giuntoli spiazzato

Il Napoli e Cristiano Giuntoli restano spiazzati per quello che sta accadendo con il giocatore sui cui avevano messo gli occhi: la big ha chiesto informazioni.

Il Napoli si concentra sul campionato di Serie A e sui quarti di Champions League. Cristiano Giuntoli, dal canto suo, si sta occupando come di consueto delle diverse operazioni di calciomercato. Ma c’è un affare che può saltare: dalla Premier League una big fa sul serio per il calciatore.

Il Napoli sta pensando al futuro e come andare a sostituire il suo attaccante di punta, Victor Osimhen in caso di sua eventuale partenza. Cristiano Giuntoli ha individuato nel profilo di Rasmus Hojlund un importante prospetto per il futuro.

L’attaccante sta facendo molto bene alla prima in Serie A tra le file dell’Atalanta, imponendosi a suon di gol e di assist serviti ai suoi compagni. Anche con la sua nazionale, la Danimarca, alla prima ha fatto molto bene contro la Finlandia, segnando una tripletta indimenticabile. Ma potrebbe ora finire in Premier League. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Occhio Napoli, dalla Premier League c’è (più di) una big che fa sul serio per Hojlund: Giuntoli spiazzato

Il Napoli guarda in prospettiva, con il campionato e la Champions League ancora in ballo e con la possibilità che a fine stagione qualcuno dei suoi titolari più importanti potrebbe anche dire addio. Victor Osimhen è finito nel mirino di tanti importanti club a livello europeo. Per questo motivo il club azzurro si sta comunque guardando intorno e avrebbe individuato, eventualmente, nel profilo dell’attaccante danese una valida alternativa.

Secondo quanto riferito dal media danese ‘Tipsbladet’, però, Rasmus Hojlund sarebbe rientrato nel mirino soprattutto del Manchester United. I Red Devils avrebbero chiesto informazioni e questo potrebbe mettere i bastoni tra le ruote agli azzurri. E non sarebbero gli unici ad essere interessati, perché da lontano monitora la situazione anche l’Arsenal. Atalanta e Napoli sono perciò stati avvisati.