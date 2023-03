😍 Napoli, la miglior notizia è arrivata: Spalletti può esultare

Mancano pochi giorni al termine della sosta. Il Napoli sta lavorando senza i Nazionali in vista di questo infuocato finale di stagione.

In questo momento i campionati europei sono fermi per gli impegni delle Nazionali e le squadre, anche del nostro campionato, si allenano prive di quasi tutti i loro principali calciatori. E’ il caso anche del Napoli di Luciano Spalletti, gli azzurri stanno lavorando in vista della ripresa ma sono tanti gli assenti, impegnati con le loro rispettive Nazionali.

Il tecnico azzurro sta comunque lavorando duramente, consapevole che tra campionato e Champions League, il Napoli è atteso ad un intenso mese di Aprile. Il club partenopeo affronterà per ben tre volte il Milan campione d’Italia e Spalletti non vuole lasciare nulla al caso. Oltre ai titolarissimi il tecnico conta di avere tutta la squadra al meglio e a completa disposizione.

Al rientro dalla sosta il tecnico azzurro ritroverà anche l’attaccante Giacomo Raspadori. L’ex bomber del Sassuolo è fermo da oltre un mese per infortunio ed anche per questo Spalletti ha usato il turnover con il ‘contagocce’ in queste ultime partite di campionato. ‘Jack’ è stato l’investimento più oneroso dell’ultima campagna acquisti in casa Napoli, ma finora non è riuscito completamente a convincere. Ora Raspadori ha una grande opportunità.

Napoli, buone notizie da Raspadori

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione di Raspadori ed il calciatore è ormai totalmente recuperato. Il giocatore sta lavorando duramente da tempo ed ora ha l’opportunità di poter dare una grande mano ai compagni. Il Napoli giocherà spesso ogni tre giorni e, in caso di avanzamento in Champions League, Raspadori potrebbe far rifiatare sia Osimhen che Zielinski.

Il giocatore è un autentico jolly per il club campano, ha dimostrato nel corso dei mesi di poter di giocare in ogni ruolo del reparto offensivo ed anche il ct della Nazionale Mancini spera di vederlo totalmente recuperato. Il Napoli riparte e lo fa anche da Giacomo Raspadori.