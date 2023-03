Inter, stravolto tutto: che succede? Scambio impensabile, tifosi spiazzati

L’Inter pensa al futuro e ha alcune idee da mettere a segno alla fine di questa stagione: spunta anche un’operazione che stupisce.

L’Inter è consapevole di non aver portato avanti fin qui una stagione all’altezza delle aspettative. Ora l’obiettivo è fare meglio possibile nelle coppe e non mancare la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Sul mercato spunta anche una possibile operazione a sorpresa.

L’Inter deve cambiare marcia e iniziare a pensare a come voler affrontare la prossima stagione tra campionato e coppe perché questa che ancora non è terminata ha fatto sorgere tante perplessità. E anche amarezza in diverse occasioni.

Con l’addio di Milan Skriniar ormai certo e con la possibile partenza di Marcelo Brozovic non più così remota, bisognerà fare delle considerazioni. Mentre si dovrà anche probabilmente ragionare su una questione in particolare che riguarda un’operazione mai presa in considerazione finora. Ecco quale.

Calciomercato Inter, le novità in vista: spunta un’operazione che non ci si sarebbe aspettati

Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale su ‘TMW’, ha parlato così delle idee di mercato dell’Inter: “Dopo la prima partita contro l’Inghilterra, Mateo Retegui si è conquistato un posto al sole. Oggi tutti i riflettori sono puntati su di lui ma già a gennaio l’attaccante del Tigre era entrato pesantemente nel mirino dell’Udinese. Il club friulano aveva provato a portarlo in Italia senza però riuscirci. Oggi ci sono diverse società che lo seguono. Una di queste è l’Inter”.

“E a proposito dell’Inter – scrive il giornalista mettendo in piedi la possibilità di un’operazione a sorpresa – ci sono tante situazioni in sospeso. André Onana a è ormai diventato un punto di riferimento. Da quando è diventato titolare ha suscitato molto interesse a livello internazionale. Il Chelsea potrebbe farsi avanti con un’offerta economica e una contropartita tecnica come Mendy“. Il club nerazzurro non vuole privarsi del suo estremo difensore, arrivato a parametro zero la scorsa estate e capace di scalare le gerarchie conquistando la titolarità. Ma l’opzione non effettivamente più così impossibile.