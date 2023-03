“Questione antipatica e sciocca”: Spalletti, la frecciata arriva da Roma

Luciano Spalletti sta facendo molto bene a Napoli, ma da Roma arrivano parole ben precise: ecco cosa è stato riferito su una questione in particolare.

Luciano Spalletti sta superando se stesso con il Napoli, tra campionato di Serie A e percorso in Champions League. Aprile sarà un mese intenso ma gli azzurri vogliono farsi trovare pronti. Non hanno nessuna intenzione di deludere le aspettative dei propri tifosi. Eppure da Roma è stato fatto un riferimento specifico all’allenatore del club partenopeo.

Il Napoli tornerà in campo in Serie A tra una settimana e non vuole commettere nessun passo falso. La conquista dello Scudetto è sempre più vicina e l’entusiasmo cresce perciò di giorno in giorno.

Eppure c’è chi da Roma ha fatto riferimento proprio a Luciano Spalletti e alla vicenda, nello specifico, che ha riguardato il suo rapporto con Francesco Totti. Queste le parole dell’ex dirigente.

Dalla Roma arriva il pensiero su Spalletti: le parole sulla vicenda che ha coinvolto il tecnico e Totti

Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, ha parlato prima di tutto del Napoli e del suo tecnico, Luciano Spalletti, a’Radio Kiss Kiss Napoli’. Nel corso del programma ‘Radio Goal’ ha dichiarato sulla stagione condotta fin qui in azzurro: “Il Premio Bearzot a Luciano Spalletti è stato meritatissimo per quello che sta facendo a Napoli“.

Poi Tempistelli ha parlato anche di un’altra questione: “Sulla vicenda che ha riguardato Francesco Totti e Luciano Spalletti posso dire che è stata una questione antipatica. Oltre a essere stata sciocca. Una vicenda che ha visto protagonisti due personaggi importanti della Roma. È un peccato dover terminare un rapporto di amicizia in quel modo. Credo che tra persone intelligenti si possa ritornare ad essere più amici di prima”.