🔴 Napoli, non solo Kvara ed Osimhen: un altro attaccante nel mirino della Premier

Napoli, i tifosi dovranno arrendersi all’idea di perderlo? In estate pronto l’assalto per uno degli attaccanti azzurri, quattro club di Premier interessati.

Quali giocatori del Napoli resteranno all’ombra del Vesuvio anche al termine di questa stagione? Domanda che tanti tifosi si stanno ponendo. Al netto di quello che sarà l’esito di questa cavalcata che molti sperano di concludere con il tricolore stampato sulle maglie azzurre, per Giuntoli ci sarà grande lavoro da fare la prossima estate. Già sembra chiaro ed evidente come sulla scrivania del direttore sportivo arriveranno diverse offerte per i giocatori che si stanno rivelando leader di questa squadra, a cominciare da Victor Osimhen. Il nigeriano è concentrato sul campionato e quanto c’è da fare adesso per raggiungere l’obiettivo, ma una volta terminata la stagione sarà necessario sedersi a tavolino e capire cosa fare.

Discorso diverso per Kvicha Kvaratskhelia. Se nel caso di Osimhen c’è una parziale aperta di Aurelio De Laurentiis quanto meno ad ascolta le potenziali proposte, per il georgiano pare non ci sia alcun tipo di spiraglio. Il patron del Napoli vuole blindarlo, e di fatti pare si possa già affermare senza timore di smentita che il numero 77 sia incedibile. Eppure, molto potrebbe cambiare da qui ai prossimi mesi, e restano anche altri giocatori che stanno attirando l’attenzione di top club europei.

Napoli, cosa si fa con Lozano? Quattro club interessati dalla Premier

Un altro giocatore che sembra avere un seguito molto importante è Hirving Lozano. Un amore con la città di Napoli mai sbocciato del tutto, anche se quest’anno il messicano sembra finalmente aver trovato il giusto binario. Il futuro, però, potrebbe riservare delle sorprese, anche perchè l’ex Psv Eindhoven è seguito da diversi club importanti in giro per l’Europa.

Secondo quanto riportato dal portale ’90° minuto’, su Lozano ci sarebbero gli occhi di ben quattro top club della Premier League. In primis Arsenal e Chelsea che potrebbero presentare sul piatto un’offerta molto importante proprio perchè fortemente interessate al giocatore del Napoli. Poi anche Newcastle ed Everton hanno dimostrato interesse per il messicano e di fatto lo stanno seguendo. La Premier potrebbe essere un campionato habitat ideale per Lozano, e proprio per questo il giocatore azzurro potrebbe anche spingere per la cessione la prossima estate.