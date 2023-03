Non solo Osimhen: la Premier punta un altro pallino del Napoli

La Premier League pronta a ‘rovinare’ i piani del Napoli. Nel mirino dei club inglesi, un altro pallino degli azzurri insieme ad Osimhen.

Una stagione clamorosa, senza troppo girarci intorno. Victor Osimhen è diventato il leader indiscusso di una formazione che sta stracciando la concorrenza dentro e fuori dai confini nazionali. Il Napoli detta legge sia in Serie A che in Champions League, grazie anche alle reti del bomber nigeriano, mai apparso così in forma come in questa stagione. E il merito va forse a Spalletti, che più di qualsiasi altro sta riuscendo nell’impresa di esaltarlo e completarlo.

Non è un caso che, adesso, Victor Osimhen sia diventato uno dei migliori attaccanti al mondo. E di conseguenza, anche uno dei più richiesti. In vista della prossima estate, si prevede una vera e propria asta internazionale per il suo cartellino. Lo stesso Napoli sarebbe pronto a salutarlo, ben consapevole che sarà impossibile trattenere l’ex bomber di Wolfsburg e Lille dinanzi a certe cifre. Cifre record, come quelle che il presidente Aurelio De Laurentiis chiederà: 150 milioni di euro, altrimenti la Premier League e i top club europei possono anche andare a ficcanasare altrove.

Napoli, colpo di scena sul mercato: non solo Osimhen, la Premier punta un altro pallino di Giuntoli

Trovare un erede del nigeriano, di certo, sarà complesso. Persino per un direttore sportivo navigato ed illuminato come Cristiano Giuntoli. Tuttavia, l’ex dirigente del Carpi ha qualche cartuccia da poter sparare. E come possibile sostituti di Osimhen, c’è l’ipotesi che porterebbe ad un vecchio pallino. Quale? Quello che conduce al portoghese Beto, bomber di casa Udinese.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, i friulani avrebbero già aperto alla possibilità di cedere Beto nel corso della prossima estate. Purtroppo per il Napoli, però, la Premier League potrebbe rovinare i piani di giuntoli. Sul bomber lusitano si starebbe scatenando l’interesse dell’Everton, che già a gennaio aveva sondato in maniera importante il calciatore. E che in estate potrebbe tornare alla carica con un’offerta tale da sbaragliare la concorrenza, anche quella eventuale di Giuntoli.