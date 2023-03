😱 “Offrono il doppio”: Napoli, De Laurentiis e Giuntoli increduli

Il Napoli rischia di perdere uno dei suoi migliori giocatori già la prossima estate: svelata l’offerta clamorosa in arrivo dall’estero.

I ragazzi di Luciano Spalletti hanno stregato l’Europa, ma il rovescio della medaglia di questo successo lo si ritrova sul mercato. Da Osimhen a Kvaratskhelia, da Lozano a Zielinski, sono tanti i giocatori del Napoli corteggiati dalle squadre straniere, e che potrebbero cambiare squadra in estate. Specialmente quando arrivano offerte a cui diventa difficile rinunciare.

De Laurentiis e Giuntoli sanno perfettamente che il nome più difficile da trattenere sarà Victor Osimhen, per cui il Manchester United e il Real Madrid sarebbero già pronti a darsi battaglia. L’attaccante nigeriano potrebbe lasciare Castel Volturno per una cifra superiore ai 100 milioni di euro, forse addirittura per 150 milioni. Ma non è l’unico giocatore azzurro a rischio cessione.

Fortunatamente, il suo addio potrebbe consentire di trattenere gli altri gioielli in rosa, a partire dai richiestissimi Kvaratskhelia e Kim Min-jae. In particolare, il difensore coreano ha raccolto molti estimatori, attirati dal fatto che la sua clausola rescissoria vale appena 20 milioni di euro. Una cifra abbordabile per un difensore che ha dimostrato di potersi far valere ai massimi livelli.

Offerte record per Kim: cosa può fare il Napoli per trattenerlo?

Intervenuto al ‘Tg Sport’, il giornalista Rai Ciro Venerato ha fatto il punto sulla questione Kim Min-jae. Com’è noto, il Napoli sta cercando di convincere il giocatore a prolungare la sua esperienza nella città campana, dove è arrivato solo la scorsa estate, per rimpiazzare Koulibaly. L’unica soluzione è offrirgli un nuovo contratto, alzando o rimuovendo del tutto la clausola rescissoria.

La proposta del Napoli al coreano è di 2,5 milioni netti a stagione più altri 500.000 euro di bonus facilmente raggiungibili, aumentando così di 1 milioni l’attuale salario netto complessivo. Il difensore vorrebbe restare, ma i suoi agenti stanno provando a piazzarlo altrove, con PSG, Manchester United e Liverpool. Questi club arriverebbero a offrire a Kim il doppio del Napoli: 5 milioni netti all’anno.