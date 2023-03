“Bisogna prendere esempio…”: Napoli, il messaggio in diretta è inaspettato

I risultati del Napoli sono ormai evidenti per tutti. La squadra di Spalletti ha dato una vera ‘lezione’ alle squadre avversarie.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta regalando spettacolo in questa stagione sia in Italia che in Europa. I risultati del club partenopeo sono evidenti agli occhi di tutti e sono a dir poco straordinari visto il lavoro fatto da Giuntoli e De Laurentiis. Il Napoli ha abbassato notevolmente il monte ingaggi, ha ceduto diverse pedine chiave del club ma è riuscito, nonostante ciò, a non perdere terreno. Anzi, l’attuale capolista della Serie A, è riuscita a migliorare pescando giocatori giovani ma con grandi margini di crescita.

Di questo e di tanto altro ha parlato il dirigente Pietro Lo Monaco, intervenuto in questi minuti ai microfoni di Tv Play. Il noto ds ha commentato la stagione del club partenopeo ed ha svelato: “In Italia ci sono delle società virtuose come il Napoli, l’Udinese e l’Atalanta, squadre che fanno un calcio sano e sostenibile e sono da esempio. Ora stanno anche raccogliendo risultati e io non posso che esserne felice”.

Il club azzurro era partito con tutti altri obiettivi ad inizio stagione, ma il Napoli ha sorpreso tutti ed ha ‘indovinato’ tutti gli acquisti della sessione estiva di calciomercato. Lo Monaco ha fatto il punto sulla situazione e allo stesso tempo ha parlato dell’Operazione Prisma, processo che vede coinvolta la Juventus.

Non solo Napoli, Lo Monaco netto sulla Juventus

Il dirigente ha criticato la Juve e soprattutto il mercato degli ultimi anni, errato a suo parere. Lo Monaco infatti ha spiegato: “Il problema della Juve negli ultimi anni riguarda le campione acquisti. Nel club sono arrivati calciatori discreti, ma non da Juventus. Allo stesso tempo il discorso delle plusvalenze è una boiata, i 15 punti non ci stanno assolutamente”. Il dirigente ha spiegato poi i motivi di queste sue dichiarazioni:

“Vorrei capire come si fa a dare una sanzione del genere, le plusvalenze esistono dagli anni ’90, in Italia abbiamo fatto 700 milioni di plusvalenze e nessuno mai è stato penalizzato. Bisogna regolamentare questa cosa e magari, dalla prossima volta, chi fa delle plusvalenze fittizie paga con l’estromissione del campionato. Altrimenti buttiamo solo fango sul nostro campionato e alla fine anche in Inghilterra e Spagna ne succedono di tutti i colori”.