Futuro Osimhen, Napoli trema alla rivelazione: “Sono sicuro…”

Napoli, quale futuro per Victor Osimhen? I tifosi tremano dinanzi alla rivelazione del suo grande amico: “Sono sicuro che…”, ecco svelato tutto.

Una stagione da trascinatore, nonché da vero e proprio top player. L’esplosione di Victor Osimhen non è più un segreto per nessuno, con il Napoli che se lo gode e se lo coccola in vista di questo rush finale. Tra Serie A e Champions League, l’attaccante nigeriano sta dimostrando di essere uno dei migliori attaccanti al mondo. E soprattutto di poter piegare qualsiasi difesa gli si presti davanti. Un qualcosa di straordinario, che ha acceso anche l’interesse della Premier League.

Interesse della Premier League che è databile e documentabile, però, già da tempo memore. Il nigeriano vive un momento di forma davvero clamoroso, ma è dallo scorso anno che club come Manchester United e Chelsea hanno iniziato a seguirlo con attenzione. L’esplosione che sta avendo adesso, quindi, è solo la conferma del valore di Victor Osimhen, che intanto ha un contratto in scadenza nel 2025 col Napoli. E che alla propria porta rischia di avere una sfilza di offerte faraoniche nel corso della prossima estate, soprattutto dall’Inghilterra.

Napoli, quale futuro per Osimhen? L’amico Iwobi rivela tutto: “Sono sicuro che…”

Sirene che, intanto, iniziano a risuonare dall’al di là della Manica. A chiamare Osimhen a gran voce è il suo grande amico e compagno di nazionale nigeriano Alex Iwobi. L’ex Arsenal è attualmente in forze all’Everton ed è certo: “Anche Victor ha chiesto informazioni su com’è il mondo qui in Premier League. Tutti i calciatori chiedono, è normale…”. Parole che già di per sé basterebbero a far tremare i tifosi del Napoli.

E invece, l’ex Gunners è chiaro e ai microfoni di ‘The Beautiful Game Podcast’ rincara la dose sul futuro di Osimhen: “Sono sicuro che Victor ambisca a giocare qui in Premier League. Parliamo di una delle migliori leghe al mondo, è il sogno di qualsiasi calciatore”. Sarà così oppure il bomber nigeriano deciderà di restare un altro anno al Napoli? Magari rinunciando a qualche assegno stellare, ma godendosi l’amore di una città che lo ha reso re. Al mercato l’ardua sentenza.