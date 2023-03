Napoli, tifosi al settimo cielo: annuncio stellare sul mercato

Il Napoli potrebbe concludere un’operazione di mercato inaspettata, che sicuramente soddisferà tutti i tifosi partenopei: scopriamo quale.

Non c’è solo il mercato in uscita, per il Napoli. Il club partenopeo ha messo in mostra tanti grandi talenti in questa stagione, con particolare attenzione per Osimhen, Kim Min-jae e Kvaratskhelia. Ma con la squadra di Spalletti che sta conducendo un campionato incredibile in vetta alla Serie A e ancora in corsa in Champions League, De Laurentiis e Giuntoli devono pensare anche a tenere alto il livello nella prossima annata.

Nuovi acquisti, in caso serva sostituire i partenti o rinforzare alcuni reparti. La probabile cessione di Lozano, in scadenza di contratto nel 2024 e già al limite del tetto salariale, aprirà a un nuovo colpo all’ala destra. E molto probabilmente potrebbe arrivare un nuovo centrale di difesa, con Juan Jesus in partenza e Kim corteggiato all’estero. Ma non si fermano qui le incursioni del Napoli sul mercato.

Un aspetto fondamentale sarà quello di confermare il più possibile il gruppo eccezionale di questa stagione. Kvaratskhelia riceverà un rinnovo con aumento d’ingaggio, ma la dirigenza partenopea sta anche lavorando a un nuovo contratto per Osimhen. L’obiettivo è di tenere l’attaccante in Campania per un’altra stagione, prima di cederlo, e lo stesso potrebbe essere fatto con Kim.

Una stella per il centrocampo: il piano del Napoli

Uno dei grandi colpi potrebbe essere un altro rinnovo, che arriverebbe piuttosto a sorpresa. Nella stessa situazione di Lozano c’è infatti Piotr Zielinski, in scadenza nel 2024 e che non pareva intenzionato a rimanere. Il suo attuale contratto è da 3,5 milioni netti all’anno, e il polacco vorrebbe un corposo aumento. Di questo ha parlato a ‘Sportmediaset’, facendo una sorprendente rivelazione.

“Sto benissimo al Napoli: da quando sono arrivato, qui mi sento a casa. – ha spiegato il centrocampista – Voglio continuare con questa squadra”. Zielinski ha spiegato che manca un anno e mezzo alla fine del suo accordo coi campani, e che dunque non c’è fretta di discutere il rinnovo. Questa volontà di restare può fare sperare i tifosi sulla permanenza del polacco.