🔴 Mercato Napoli, colpo di scena: la stampa si scatena

Mercato Napoli: novità sulle trattative per la cessione di uno dei pezzi pregiati della squadra. Ecco chi c’è davvero sulle sue tracce.

C’è la Premier League nel futuro di una delle stelle del Napoli di Spalletti? Sembrerebbe proprio di sì, stando alle ultime rivelazioni giornalistiche. Le big del campionato inglese sarebbero pronte a sfidarsi per mettere sotto contratto uno dei giocatori simbolo di questa stagione di Serie A. De Laurentiis e Giuntoli stanno alla finestra, cercando di fare il possibile per ottenere il massimo da questa situazione.

È noto che le squadre inglesi seguono il campionato italiano, e che le prestazioni stagionali del Napoli stanno sorprendendo tutti anche in Europa. Proprio un club di Premier, il Liverpool, ha affrontato faccia a faccia i partenopei di Luciano Spalletti, uscendo sconfitto dal Maradona. Quindi ormai anche nel Regno Unito sanno di cosa sono capaci i giocatori azzurri.

Un nome su tutti ha stregato da mesi la Premier League: Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, mattatore della stagione, ha il gradimento soprattutto del Manchester United, che si è fatto avanti per lui a gennaio. In estate, i Red Devils torneranno alla carica con un’offerta probabilmente superiore ai 100 milioni di euro. Ma Osimhen non è l’unico del Napoli nel mirino delle inglesi.

Febbre da Kim Min-jae: una big si tira indietro, ma le altre restano in corsa

Manchester United, Liverpool e Tottenham avrebbero deciso di puntare su Kim Min-jae per rinforzare la propria difesa. Il coreano è stato una grande rivelazione quest’anno, e il suo valore è rapidamente cresciuto, ma grazie alla clausola rescissoria è ancora abbordabile. Attualmente il prezzo è di 45 milioni di euro, anche se il Napoli vorrebbe alzarla a 65-70 milioni, per guadagnare di più dalla sua cessione.

La versione britannica di ‘Sky Sport’ conferma l’interesse delle tre big della Premier League per il difensore del Napoli, dicendo che sarebbero disposte anche a pagare una clausola rescissoria più alta. Nel frattempo, però, la stessa fonte rivela che il PSG ha smentito l’interesse per Kim, che a Parigi avrebbe potuto prendere il posto di Sergio Ramos.