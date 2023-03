🟢 Napoli, che felicità per Spalletti: l’ufficialità è una manna

Arriva l’ufficialità sul sito del Napoli che fa felice Luciano Spalletti in vista del difficile match col Milan di domenica

Il Napoli inizia a fare la conta dei giocatori tornati dalle rispettive Nazionali. E’ in corso l’amichevole tra la Corea del Sud e l’Uruguay, con Min-Jae Kim titolare e Mathias Olivera che è partito dalla panchina. Sono rientrati, invece, i tre giocatori italiani impegnati con la Nazionale di Roberto Mancini, ovvero Meret, Di Lorenzo e Politano. Il portiere è rimasto in panchina, mentre gli altri due sono scesi in campo sia con l’Inghilterra, sia nella trasferta di Malta vinta 0-2.

Luciano Spalletti dovrà , probabilmente, fare a meno di Bartosz Bereszynski, infortunatosi durante il ritiro con la Polonia. Il terzino ha subito un problema al ginocchio sinistro e sarà costretto a restare ai box per qualche settimana. Ma arrivano buone notizie sul fronte Giacomo Raspadori, costretto a saltare ben nove partite tra Napoli e Italia. L’ultima presenza è datata 12 febbraio, nel 3-0 casalingo con la Cremonese. Poi un problema muscolare alla coscia subito in allenamento che gli ha impedito di scendere in campo.

Napoli, vicino il rientro di Raspadori

Sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha reso noto il report dell’allenamento odierno da Castel Volturno. Giacomo Raspadori ha svolto quasi l’intera seduta in gruppo, ed è quindi vicino il suo rientro a tutti gli effetti. L’attaccante aveva provato a recuperare per essere a disposizione di Mancini per le due partite dell’Italia, ma senza riuscirci. In questa stagione, ha collezionato 23 presenze con la maglia del Napoli, per un totale di 988′, con 5 gol e 2 assist. Oltre ai tre italiani, è tornato anche Stanislav Lobotka dopo gli impegni con la Slovacchia.

Sarà molto probabile, dunque, che Raspadori sarà a disposizione di Spalletti per la partita contro il Milan. L’attaccante, però, non dovrebbe partire titolare. Il posto al centro dell’attacco è di Victor Osimhen, mentre a sinistra agirà Khvicha Kvaratskhelia. Ma il rientro dell’ex Sassuolo è fondamentale per il Napoli, visto che ad aprile ci saranno tante partite ravvicinate e darà la possibilità ai big in attacco di rifiatare.