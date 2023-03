🔴 Napoli, scatta l’allarme rosso: Giuntoli cerca l’erede di Kim, cosa sta succedendo?

Cosa si farà con Kim? I tifosi del Napoli sono preoccupati, è scattato l’allarme rosso. Giuntoli sta anche cercando l’erede dei difensore coreano.

Il lavoro di Cristiano Giuntoli la scorsa estate è stato importante e decisivo per la stagione che sta vivendo adesso il Napoli. La squadra azzurra nutre in maniera sempre più concreta il sogno Scudetto, e manca anche poco alla conquista del titolo. I punti di distanza rispetto alla inseguitrici sono tantissimi, e nessuna di quelle che si trovano subito dietro la squadra di azzurra sembra in grado di tenere il passo dei ragazzi di Spalletti.

Victor Osimhen a suon di gol sta trascinando la squadra: giocatore diventato indispensabile per la compagine partenopea, senza dimenticare anche quello che è stato l’impatto di alcuni giocatori arrivati la scorsa estate. La Serie A è un campionato complesso, ma nonostante questo giocatori come Kvicha Kvaratskhelia sono riusciti ad imporre le proprie qualità. Il georgiano è diventato in breve tempo un vero e proprio beniamino per la piazza azzurra.

Napoli, Giuntoli cerca l’erede di Kim: senza rinnovo sarà addio

Un altro dei giocatori protagonisti di quest’annata è senza dubbio Kim Min–Jae. Anche il difensore coreano è arrivato la scorsa estate, riuscendo a non far rimpiangere un giocatore diventato icona all’ombra del Vesuvio come Kalidou Koulibaly. Ecco perchè a Napoli c’è grande affezione nei confronti dell’ex Fenerbahce.

Ma in queste ore sta emergendo un’ipotesi che sta facendo tremare i tifosi. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il Napoli starebbe ancora cercando l’accordo per il rinnovo di Kim. Senza intesa su questo – si legge – allora la società valuterà concretamente l’addio. Non sono pochi i club interessati: City, United, Arsenal, Chelsea, Newcastle, Real, Barça, Psg, Bayern.

La clausola sul contratto di Kim – attivabile esclusivamente dall’estero – sarà a disposizione dei potenziali acquirenti dal 1 al 15 luglio. Sarà quello un periodo cruciale, anche se Giuntoli è ben consapevole che servirà arrivare prima all’accordo se si vorrà proseguire insieme.