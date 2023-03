“È scomparso…”: Napoli-Kvaratskhelia, parole a sorpresa

Il Napoli di Spalletti domenica sera giocherà contro il Milan. ma sulla gara del Maradona bisogna registrare alcune parole a sorpresa.

Dopo la netta vittoria contro il Torino di Ivan Juric prima della sosta delle nazionali, il Napoli di Luciano Spalletti ha ora in calendario una partita che potrebbe dire molto sul prosieguo della sua stagione.

I partenopei, infatti, domenica prossima ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, considerando il solo punto ottenuto nelle ultime tre turni di campionato, hanno l’obbligo di non uscire dal campo con una sconfitta. Il ‘Diavolo’, infatti, è al quarto posto con un solo punto di vantaggio sulla Roma di José Mourinho quinta e non può permettersi più il lusso di compiere dei passi falsi.

Il Napoli, invece, cercherà di battere il Milan per chiudere ancora di più il discorso Scudetto. L’obiettivo degli azzurri, infatti, è quello di blindare il prima possibile il campionato per poi concentrarsi sulla Champions League, dove ai quarti di finale sfideranno proprio il team meneghino. Tuttavia, in attesa della gara di domenica contro il team di Pioli, ci sono state alcune parole di Franco Ordine che hanno sorpreso un po’ tutti.

Napoli-Milan, Franco Ordine sul confronto tra Kvaratskhelia e Leao: “Il portoghese è scomparso”

Il giornalista, ai microfoni ufficiali di ‘Radio Punto Nuovo’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sul confronto tra Khvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao: “Il georgiano ha stravinto rispetto al giocatore del Milan. Il portoghese è scomparso, mentre Kvara avrà sbagliato al massimo 2-3 partite ed è riuscito ad essere sempre decisivo”.

Franco Ordine ha poi continuato il suo intervento: “Kvaratskhelia ha una mentalità diversa, che governa la capacità di incidere come quella che hanno pochi altri. Se a Napoli si sta commettendo l’errore di sottovalutare il Milan? Sicuro, c’è stato troppo entusiasmo dopo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Luciano Spalletti, infatti, è stato bravissimo a fare un’inversione a U sulla questione, con l’intento di tenere a bada i bollenti spiriti. Per i rossoneri, invece, la gara più importante è quella del campionato”.