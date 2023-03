Napoli, che gioia per Kvaratskhelia: è ufficiale

Arriva un’altra bellissima soddisfazione per Khvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli: è ufficiale, l’annuncio della Serie A

Il Napoli si appresta a giocare una grande sfida con il Milan allo stadio Maradona domenica prossima alle 20:45. Uno scontro tra due ottime squadre, che vivono una situazione molto diversa in classifica. Ai partenopei mancano poche vittorie alla conquista aritmetica del terzo scudetto, che manca da trentatré anni. La squadra di Stefano Pioli, invece, cerca punti per riprendersi dopo che ne ha collezionati soltanto quindici nel 2023. L’obiettivo è qualificarsi di nuovo per la Champions League, ma per questo serve una svolta.

Sarà molto interessante ammirare le gesta di Khvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao, che si sfideranno per la prima volta. All’andata, infatti, il portoghese saltò il match per squalifica. E la sua partecipazione è fondamentale per permettere al Milan di vincere, anche se il periodo che sta attraversando non è dei migliori. Intanto, l’attaccante georgiano si presenterà alla partita consapevole di aver segnato il gol più bello del mese di marzo in Serie A.

Napoli, è di Kvaratskhelia il gol più bello del mese

La Lega Serie A, sui suoi profili social, ha annunciato che il gol più bello del mese di marzo è stato segnato da Khvicha Kvaratskhelia. Si tratta della rete contro l’Atalanta, quando l’attaccante georgiano con una serie di finte disorientò i difensori di Gasperini e poi fece partire un gran destro che finì in porta. C’è un fermo immagine riguardo quel gol, al momento della conclusione di Kvara ci sono otto giocatori dell’Atalanta in area di rigore, compreso il portiere. Una bella soddisfazione in vista della partita con il Milan, l’ennesima con la maglia del Napoli.

Kvaratskhelia è attenzionato da tanti top club in giro per l’Europa, su tutti il Real Madrid. Il Napoli, tuttavia, vuole proporgli il rinnovo del contratto, raddoppiando l’attuale ingaggio: da 1,2 milioni a 2,4 milioni di euro fino al 2028. Trattenerlo un’altra stagione è possibile, al netto di offerte fuori mercato capaci di far scricchiolare la volontà del club partenopeo. Quelle offerte a cui proprio non si potrebbe dire di no.