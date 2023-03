Napoli-Milan, succederà per davvero: lo ha deciso De Laurentiis

Il Napoli nel prossimo turno di campionato affronterà il Milan quarto in classifica. De Laurentiis ha preso una decisione a sorpresa.

La sosta dovuta agli impegni delle Nazionali è quasi giunta al termine, con i calciatori che nelle prossime ore torneranno a disposizione dei rispettivi club. Il Napoli primo in classifica ricomincerà a fare sul serio a partire dal 2 aprile, giorno in cui andrà in scena il big match casalingo della 28esima giornata di campionato contro il Milan, ormai ininfluente per la lotta scudetto ma comunque importante e ricco di fascino.

I rossoneri in campionato sono reduci da due sconfitte (Fiorentina e Udinese) e da un pareggio (Salernitana) che hanno complicato i piani di Stefano Pioli. I campioni d’Italia, al momento, sono quarti a +1 dalla Roma quinta e a 4 punti dalla Lazio seconda. Conquistare un piazzamento in zona Champions, obiettivo ritenuto strategico dalla proprietà, è quindi ancora possibile ma nelle ultime 11 partite a disposizione la squadra dovrà rimettersi in carreggiata ed evitare qualsiasi tipo di scivolone.

Gli azzurri, dal canto loro, proveranno ad avvicinarsi ancora di più al terzo scudetto della propria storia. Il traguardo è all’orizzonte e adesso resta soltanto da capire quando potrà scattare la festa. La data più probabile è il 30 aprile (trasferta sul campo della Salernitana) tuttavia non da escludere che possa partire già una settimana prima. Si vedrà. Adesso la concentrazione è interamente rivolta alla prossima sfida.

Napoli, la decisione di De Laurentiis per il match col Milan

Nella giornata odierna, intanto, è arrivata una notizia riguardante proprio la partita con il Milan. Il presidente Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, ha deciso di cancellare tutti gli ingressi omaggi. Troppe le richieste ricevute: da qui la scelta di non concedere alcun tipo di tagliando gratuito. Un provvedimento netto, che verrà replicato anche in occasione del ritorno dei quarti di finale di Champions.

Il doppio confronto con i rossoneri andrà in scena il 12 ed il 18 aprile, con la vincente che affronterà poi in semifinale una tra l’Inter ed il Benfica. Al fischio d’inizio mancano ancora diversi giorni ma intanto, in città, l’attesa è alle stelle. Il Napoli sogna in grande. L’attuale stagione, da eccezionale, può davvero diventare indimenticabile grazie all’accoppiata scudett-Champions.