“Qui non si festeggia”: Napoli, l’avvertimento arriva da un’altra tifoseria

Il Napoli si prepara al rush finale della stagione. Il club, intanto, ha ricevuto un particolare avvertimento da un’altra tifoseria.

Il Napoli, da ormai alcune settimane, ha cominciato a sognare in grande. Lo scudetto, alla luce del rendimento avuto dagli azzurri in campionato, appare vicino. I 19 punti di vantaggio rispetto alla Lazio seconda, ad 11 partire dalla fine del torneo, rappresentano un gap concreto che consente ai partenopei di guardare con grande serenità al futuro. Il traguardo, ormai, è all’orizzonte e resta soltanto da capire quando potrà scattare ufficialmente la festa.

Una delle date possibili è il 23 aprile, giorno in cui la squadra di Luciano Spalletti farà visita alla Juventus. Molto, però, dipenderà dai risultati conseguiti dai biancocelesti e dalle altre rivali. Più probabile, quindi, che la matematica conquista del terzo tricolore della storia arrivi il 30 aprile. In quella data è in programma un’altra trasferta, sul campo della Salernitana che, con l’arrivo in panchina di Paulo Sousa, ha ritrovato nuovo vigore.

Il conto alla rovescia è quindi scattato, con le strutture ricettive del territorio che hanno cominciato a ricevere un gran numero di telefonate e prenotazioni. Per concretizzare il sogno manca poco tuttavia, nella giornata odierna, a minare la serenità della tifoseria napoletana ci ha pensato quella della Salernitana poco propensa ad accettare, in casa propria, le celebrazioni del popolo azzurro.

Napoli, il messaggio della tifoseria della Salernitana

Gli ultras della curva sud Siberiano, tramite un apposito comunicato stampa, hanno invitato i supporter partenopei residenti a Salerno a mostrare “rispetto” nei confronti del club amaranto. “Al raggiungimento di questo importante traguardo dovrà farla da padrona il rispetto nei confronti della città e di tutti i tifosi della Salernitana. Ciò si dimostra riponendo eventuali sciarpe e bandiere azzurre nel cassetto e non certo sui balconi di Salerno”.

Questo il messaggio, concluso con un’ultima richiesta. “Ognuno festeggi a casa sua”. Il Napoli, dal canto suo, si gode la sosta in attesa del rush finale della stagione. Il cammino, fin qui, è stato eccezionale ma, nel giro di qualche settimana, può diventare memorabile. Spalletti, oltre allo scudetto, ha messo nel mirino anche la Champions League.