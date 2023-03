Festa Scudetto Napoli, tutti i dettagli: svelata la super sorpresa

Napoli, la festa Scudetto si avvicina ed ecco svelati tutti i dettagli. L’annuncio ufficiale svela anche la super sorpresa per i tifosi

Quattro a zero a domicilio anche al Torino e vetta della classifica blindata a più diciannove punti sulla seconda. I dati ed i numeri di questo Napoli si fanno sempre più clamorosi, con gli azzurri che volano indisturbati verso il terzo ed agognato Scudetto. Un qualcosa che la città ha iniziato ad accogliere e ad aspettare già da qualche settimana, con i più impazienti che si sono lasciati andare persino a qualche festeggiamento anticipato.

Calma e gesso, però, ogni cosa a tempo debito. Anche perché la festa Scudetto sarà grande e memorabile, nonostante i fatti di cronaca dell’ultima settimana abbiano un po’ preoccupato le Forze dell’Ordine. Il Napoli e la città di Napoli vogliono godersi un traguardo che manca da oltre trent’anni e per farlo ha in mente un piano ben definito. “Abbiamo già avuto diversi contri con il presidente De Laurentiis e con il sindaco Mandredi, vogliamo creare tante piazze del tifo e non solo”: parole di Claudio Palomba, prefetto di Napoli, che ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha dato qualche dettaglio sull’evento più atteso di questo 2023.

Festa Scudetto Napoli, il prefetto Palomba svela tutto in diretta: ecco la super sorpresa

Di qui, il prefetto Palomba svela anche la super sorpresa che si sta provando ad organizzare in vista della festa Scudetto. Quale? “Ci piacerebbe portare attrazioni artistiche in tutte le piazze della nostra città e anche i vari calciatori del Napoli, laddove andremo a posizionare dei maxi-schermi collegati con Piazza Plebiscito”.

Parole al miele per i tifosi azzurri, che non vedono l’ora di festeggiare il tanto atteso traguardo: “Il Comune metterà a disposizione della municipalità le risorse economiche necessarie. Vogliamo creare una festa col Napoli, capace di coinvolgere tutta Napoli“: ha concluso il prefetto Claudio Palomba. Intanto bisognerà ancora attendere un mesetto per la matematica. Dopotutto mancano solo cinque vittorie per l’aritmetica vittoria del campionato.