“Decide lui”: Milan-Napoli, esplode il caso prima della Champions

In vista del quarto di finale di Champions League tra Milan e Napoli rischia di esplodere il caso che complica le scelte dell’allenatore.

Napoli e Milan si troveranno di fronte per ben tre volte nel giro di poche settimane. In ballo c’è una gara di campionati, con il Napoli che vuole allungare in vetta, ma con il Milan che d’altro canto non può permettersi assolutamente passi falsi in una corsa Champions League quanto mai incerta e serrata, che si deciderà punto a punto alle ultime giornate.

E poi, a proposito di Champions League, c’è il match tra dei quarti di finale. L’urna ha contrapposto infatti azzurri e rossoneri, con la vincente che andrà ad affrontare chi vince tra Inter e Benfica. Una partita che entrambe le squadre vogliono affrontare al meglio, anche perché tutti gli avversari più pericolosi sono dall’altro lato del tabellone.

In casa Milan però, in vista della Champions League, cominciano ad emergere alcuni malumori nello spogliatoio. Nulla di grave al momento, ma Stefano Pioli deve registrare una lamentela velata da parte di Simon Kjaer. Il difensore danese, alla vigilia del match per le qualificazioni europee contro il Kazakistan, ha infatti parlato alla stampa della sua attuale situazione con il club rossonero.

Milan, i malumori di Kjaer: “Spero che le cose cambino”

“Questa è una decisione dell’allenatore.” ha parlato Kjaer che in questa stagione ha collezionato solo 11 presenze di cui meno della metà da titolare. A limitare Kjaer in questa stagione si sono messi anche diversi problemi fisici, ma spesso è stata una scelta tecnica da parte di Pioli quella di fare a meno del 33enne difensore danese.

“Lavoro sodo ogni giorno, adesso sono totalmente settato qui e mi sto concentrando sulla nazionale.” ha continuato Kjaer il quale non nasconde un certo dispiacere e comunque una speranza di poter cambiare la situazione aumentando il minutaggio. “In questo momento posso solo fare il mio lavoro. Si spera che le cose cambino prima o poi.”