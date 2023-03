😍 Napoli, la notizia ora è ufficiale: Spalletti può esultare

Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà un mese di Aprile intenso e con tante importanti e delicate sfide all’orizzonte.

Siamo giunti ormai alla parte più calda della stagione, un’annata particolare che ha visto i campionati suddividersi in due parti a causa dei Mondiali di Novembre in Qatar. E’ un anno particolare, ma senza dubbio avvincente e che si appresta a diventare storico per Napoli e i suoi tifosi. La squadra di Luciano Spalletti è sempre più vicina al terzo scudetto, un trionfo che manca da ben 33 annate.

Il club azzurro, dopo la sosta per le Nazionali, affronterà una serie di partite molto importanti, sia in campionato che in Europa. Tutto comincerà dal prossimo turno di campionato e gli azzurri saranno impegnati in un tris di sfide, quasi consecutive, contro il Milan campione d’Italia. I rossoneri e la squadra di Spalletti sono infatti stati sorteggiati in un match valido come doppio confronto dei Quarti di finale di Champions League.

Gli azzurri hanno bisogno, mai come adesso, di tutti gli elementi a disposizione ed il Napoli potrebbe anche fare un piccolo turnover in questa serie di match. Fino a questo momento il tecnico azzurro ha deciso di continuare su una strada ben precisa, poco turnover e un undici tipo verso lo scudetto, un trofeo che in città tutti i tifosi attendono con ansia da tempo.

Napoli, buone notizie per Spalletti

Dopo diversi giorni finalmente Giacomo Raspadori è tornato ad allenarsi quasi totalmente in gruppo. L’ex attaccante del Sassuolo è reduce da un infortunio di oltre un mese ed è stato il grande assente di questa fase della stagione. Il Napoli non ha sofferto particolari problemi in attacco con Kvaratskhelia e Osimhen che hanno ripagato alla grande ma l’attaccante azzurro può rappresentare una valida alternativa ad entrambi.

Il giocatore è apparso raggiante e sui social ha postato una foto con un chiarissimo ‘Sono tornato’, un messaggio simbolico ma che testimonia la grande volontà del calciatore. Il gruppo di Spalletti è più unito che mai ed i tifosi possono essere ottimisti, la squadra ha un solo obiettivo e il Napoli può sognare. Con un Giacomo Raspadori in più.