“Ho un sogno”: Napoli, l’annuncio dell’ex lascia a bocca aperta

L’annuncio in diretta dell’ex calciatore del Napoli spiazza i tifosi azzurri, che sono in grande fermento per il finale di stagione sempre più vicino.

Il mese di aprile potrebbe segnare la svolta stagionale per il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra azzurra sfiderà il Milan in due occasioni ai quarti di finale di Champions League. Già di per sé, quindi, sarà scritto il destino europeo della formazione partenopea. D’altro canto però, calendario e matematica alla mano, il Napoli potrebbe addirittura trionfare in campionato con larghissimo anticipo verso la fine del mese di cui sopra.

La gara cerchiata con il rosso al momento è il derby Napoli-Salernitana, in programma il prossimo 29 aprile alle 15:00 al ‘Maradona’, ma la settimana prima gli azzurri saranno in trasferta a Torino per affrontare la Juventus e gli scenari attuali permettono di credere che la matematica potrebbe anche realizzarsi proprio in quella giornata. Molto dipenderà non soltanto dal cammino del Napoli ma anche da quello delle sue avversarie.

L’ex e storico capitano azzurro, Beppe Bruscolotti, a ‘Febbre a 90’ in onda su ‘Vikonos Web Radio/Tv’ ha parlato anche di questa ipotesi e affrontato vari tempi del presente del Napoli.

Il sogno di Bruscolotti: “Napoli, vinci lo scudetto allo Stadium di Torino”

Facendo un parallelo col suo Napoli ovvero quello di Diego Armando Maradona, Beppe Bruscolotti ha innanzitutto dichiarato: “Il segreto di questa squadra come della nostra è l’armonia del gruppo. Chi sta fuori magari vuole partecipare di più e mantenere gli equilibri non è facile, ma Spalletti è stato bravissimo. La forza degli azzurri é lo spogliatoio”. Un’unione che sarà fondamentale su tutti i fronti nelle prossime settimane e a tal proposito l’ex capitano azzurro coltiva un sogno.

In diretta ha affermato: “Sogno lo scudetto il 23 aprile allo Stadium contro la Juventus. Immagino la soddisfazione dei tifosi di chiudere il campionato in casa dei bianconeri. Il distacco dalla seconda deve rimanere enorme e battere ogni record. Champions? Contro il Milan abbiamo una tradizione diversa rispetto all’Inter, anche se i nerazzurri si erano illusioni di poterci prendere dopo la vittoria di gennaio. Meglio incontrare i rossoneri ai quarti, ma non bisogna farsi illusioni. Spalletti terrà alta l’asticella. La squadra a si trova di fronte ad un’annata forse irripetibile”.