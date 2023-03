Napoli, il post social ha sorpreso tutti: lo hanno fatto davvero

Il post social condiviso dal calciatore del Napoli è stato preso di mira da tutti i compagni di squadra e non solo: i commenti sono davvero moltissimi.

Uno dei punti di forza del Napoli di Luciano Spalletti ma in generale del Napoli dell’era Aurelio De Laurentiis è sempre stata la capacità di creare spogliatoi uniti, fatti da calciatori che, pur arrivando da parti del mondo spesso culturalmente e geograficamente distanti, riescono a creare legami forti e divenire grandi amici. Sta accadendo anche nel presente, con l’entusiasmo alle stelle per la vincente stagione che la squadra azzurra sta conducendo.

Uno degli ultimi arrivati in casa Napoli, durante la sessione di calciomercato di gennaio, è stato il portiere Pierluigi Gollini. Il bolognese che, fra le tante esperienze, vanta anche una parentesi nelle giovanili del Manchester United e due stagioni in Premier League, ossia una all‘Aston Villa e l’altra al Tottenham, ha preso il posto di Salvatore Sirigu.

Il sardo ha preferito trasferirsi alla Fiorentina, vedendo che il suo spazio al Napoli non vedeva margini di crescita. Così la società partenopea ha prelevato Gollini, nel frattempo rientrato all’Atalanta dal prestito annuale alla Fiorentina. L’accordo attuale è di sei mesi, ma c’è il diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Il giocatore italiano era ben consapevole di essere alle spalle di Alex Meret, oggi riferimento assoluto e inamovibile per la porta del Napoli, eppure ha saputo farsi trovare pronto alla prima occasione, sfortunata per il friulano.

Napoli, il post di Gollini scatena i compagni: il divertente momento social

Pierluigi Gollini ha esordito col Napoli proprio in occasione della gara allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ contro l’Atalanta. Una decisione dell’ultimo minuto per un accorso infortunio al collega Meret. Le sue ottime parate e riflessi pronti hanno aiutato il Napoli a mantenere la porta inviolata e infatti ha trionfato per 2-0 con reti di Kvaratskhelia e Rrahmani. L’ottima performance di Gollini è dovuta al suo talento, ma anche all’eccellente rapporto con i compagni di squadra, che rende tutto più semplice.

È ben nota la passione del portiere per la musica rap e infatti si è cimentato anche da cantante. Napoli in tal senso è una terra fertile e molti dei cantanti che lui segue sono anche amici che frequenta nel tempo libero. Fra questi c’è uno dei rapper del momento, ovvero Geolier. Proprio un verso della sua canzone è stato scelto da Gollini per una foto sui social con la maglia del Napoli. Subito sono partiti i commenti divertiti dei compagni di squadra, fra cui Juan Jesus che ha citato in causa Politano e ha scritto ironicamente: “Mamma mia! Dopo questo chiudo tutto”. Subito una pioggia divertita di commenti.