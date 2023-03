😱 Napoli, Spalletti gelato: il messaggio a fine gara è inquietante

Le parole che arrivano dal calciatore del Napoli impegnato in Nazionale sorprendono mister Spalletti: sono state davvero inaspettate.

Così come durante i Mondiali di Qatar 2022, Uruguay e Corea del Sud si sono sfidate anche in questa pausa Nazionali. Per i tifosi del Napoli si è trattato nuovamente di un confronto interessante, poiché coinvolge due dei suoi difensori. Per la Celeste infatti c’è sulle fascia Mathias Olivera, mentre uno dei centrali della squadra asiatica è Kim Min-Jae.

Questa volta in casa erano i coreani, poiché la sfida amichevole si è disputata a Seoul, presso il World Cup Stadium. Il viaggio risulterà sicuramente stressante e lungo per entrambi i calciatori del Napoli. Però mentre Mathias Olivera non è stato schierato in occasione di questo confronto e quindi avrà meno minuti nelle gambe, Kim Min-Jae è stato in campo per i 90′.

Una scelta maturata anche per cercare di non subire una goleada rivale, giacché l’Uruguay è riuscito a imporsi con un 2-1, siglato da Coates e Vecino, mentre per la Corea del Sud ha segnato Hwang In-beom a inizio del secondo tempo.

Dalla Corea del Sud, Kim Min-Jae snobba la Nazionale: “Voglio pensare solo al Napoli”

Al fischio finale Kim Min-Jae ha tirato un sospiro di sollievo e non di certo per il risultato a sfavore della sua squadra, bensì perché è finalmente tempo di rimettersi in aereo e tornare a Napoli per cominciare a preparare insieme al resto dei compagni il primo duello di aprile contro il Milan: il match in programma al Maradona domenica alle 20:45. Non sono supposizioni quelle relative al suo umore, bensì dichiarazioni che arrivano dal medesimo difensore.

‘Korea Football News’ ha riferito attraverso ‘Twitter’ il virgolettato del calciatore al termine della sfida. Kim Min-Jae ha dichiarato in mixed zone dopo Corea del Sud-Uruguay: “Mentalmente sono stanco. Voglio focalizzarmi sulla mia squadra (il Napoli, ndr) piuttosto che sulla Nazionale. Non ho nient’altro da dire al momento”. Parole che non faranno per niente piacere in patria e alle quali seguiranno polemiche. Mister Spalletti invece non potrà che apprezzare l’abnegazione del suo calciatore, pur volendolo ritrovare anche a livello mentale sereno.